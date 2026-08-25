Пловдивският съд остави в ареста един от обвинените за фалшиви пари и опит за грабеж на майка и син

Има опасност да се укрие и да извърши друго престъпление, ако остане на свобода

Окръжният съд в Пловдив взе най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо 32-годишния Русин Младенов, обвинен в пласиране на фалшиви пари и опит за грабеж на 50 000 евро от майка и син, съобщиха от съда.

Според прокуратурата на 24 и 25 юни в Пловдив, Карлово и Иганово той, като помагач, умишлено улеснил 25-годишен мъж да прокара в обращение 11 неистински банкноти от по 100 евро чрез плащане в различни търговски обекти. Освен това на 19 август в Сливен и на следващия ден във Видин, в съучастие с 64-годишен мъж, се приготвили да отнемат голямата сума от мъж на 42 г. и жена на 62 г., като се сдобили с приспивателно вещество. Идеята била да приведат в безпомощно състояние собствениците на парите.

Както "24 часа" вече писа, другите двама мъже - на 25 и 64 г., също са привлечени към наказателна отговорност. Те са пуснати с по-лека мярка за неотклонение. По-възрастният е под гаранция от 2000 евро, а по-младият - с подписка.

Младенов е привлечен към наказателна отговорност за умишлени престъпления, за които Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 8 години за едното и до 3 години за другото. Според съда има достатъчно доказателства, за да се направи обосновано предположение за вината му за обвинението в пласиране на фалшиви пари, но не и за подготвяния грабеж. Магистратите счетоха, че съществува реална опасност от укриване, както и от извършване на престъпление, в случай, че спрямо обвиняемия не бъде взета мярка за неотклонение "задържане под стража".

Определението не е окончателно и подлежи на протест и обжалване пред Апелативния съд в Пловдив. Ако Русин Младенов се възползва от правото си, следващото заседание ще се проведе на 1 септември.