25 прокурори влизат в надпреварата за Прокурорската колегия на ВСС

Общо 25 кандидатури за изборни членове на ВСС от професионалната квота номинираха прокурорите, съобщиха от ВСС, след като срокът изтече на 23 август. Този за съдиите изтича на 6 септември, а за следователите на 20 септември.

Сред предложените са петима прокурори от Върховна касационна прокуратура – Маринела Тотева, Красимира Филипова, Атанас Гебрев, Иванка Которова и Сийка Милева. От апелативно ниво са Даниела Попова – административен ръководител на Апелативна прокуратура – София, Пламен Евгениев и Ивайло Ангелов – прокурори в Апелативна прокуратура – София, Тодор Деянов – заместник-административен ръководител на Апелативна прокуратура – Пловдив, Добринка Калчева – прокурор в Апелативна прокуратура – Пловдив, Милена Гамозова – прокурор в Апелативна прокуратура – Варна, Йовита Григорова – заместник-административен ръководител на Апелативна прокуратура – Бургас и Димитър Лещаков – прокурор в Апелативна прокуратура – Велико Търново.

Останалите кандидати са Десислава Петрова – заместник на административния ръководител на Софийска градска прокуратура, Георги Чинев – административен ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас, Радослав Градев – административен ръководител на Окръжна прокуратура – Русе, Христо Анчев – административен ръководител на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив, Атанас Илиев – заместник на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Смолян, Марина Ненкова и Иван Тасков – прокурори в Софийска градска прокуратура, Благовест Вангелов и Дарин Христов – прокурори в Окръжна прокуратура – Бургас, Владимир Николов – прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен, Ивайло Илиев – прокурор в Окръжна прокуратура – Кюстендил и Пламен Петков – прокурор в Софийска районна прокуратура.

До 9 септември 2026 г. всички кандидати за изборни членове на ВСС от квотата на прокурорите трябва да представят изискуемите документи – автобиография, мотиви за участие в процедурата, концепция за дейността на ВСС и други, както и да се публикуват получените справки от Инспектората към ВСС и документите от кадровите им дела.

Прокурорската колегия на ВСС следва да се произнесе най-късно до 16 септември 2026 г. по допустимостта на кандидатите за изборни членове от квотата на прокурорите.

Засега само двама съдии с номинирани. Това са Васил Пеловски от Административния съд във Варна и Красимира Милачкова от Административен съд - София-град.