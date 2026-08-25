35-годишният Силвестър е първата жертва на фентанила в Смолянско

От употреба на фентанил е починал 35-годишният Силвестър от село Средногорци, община Мадан. Това е първият смъртен случай след употреба на фентанил в областта, съобщи окръжният прокурор Недко Симов.

„Фентанилът е изключително опасен и дори една доза може да има фатален изход", добави прокурорът.

Силвестър е бил намерен мъртъв пред дома на баба си и дядо си в селото на Великден. Мъжът е бил докаран с автомобил от свой приятел, с когото вероятно е бил в Златоград. Колата спряла пред дома на възрастните хора, а шофьорът отишъл да ги извика, като обяснил, че внукът им е в много тежко състояние.

Баба му подала сигнал на телефон 112. Когато слязла до автомобила, внукът вече не давал признаци на живот. Пристигналият медицински екип констатирал смъртта му.

Дни преди фаталния за живота му ден той е бил арестуван.

Силвестър е бил задържан от полицията в нетрезво състояние с 2,11 промила алкохол, след като проявил агресия към възрастните си роднини. Той многократно е нарушавал и издадена заповед за защита от домашно насилие, която му забранявала да се доближава до дома им.

Силвестър е страдал от зависимост към алкохол и наркотични вещества. Близките му са правили опити да го насочат към лечение, включително чрез настаняване в специализирана комуна, но усилията им не дали резултат.