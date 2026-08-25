Пчеларите в Добричко са притеснени за бъдещето на занаята заради ниските изкупни цени

Пчеларите в Добричко са сериозно притеснени за бъдещето на занаята заради ниските изкупни цени на меда. Макар тази година добивите да са по-добри, производителите не успяват да получат цена, която да покрива разходите им.

Между 22 и 25 кг мед от кошер са добили пчеларите в региона през тази година. Това е с около 30% повече в сравнение с предходните няколко години, съобщи Галин Георгиев, председател на сдружение „Пчела Добрич 1946". След прибирането на меда предстоят есенните грижи по пчелните семейства, включително подготовката им за зимата и подхранването.

Основният проблем обаче остава цената. Търговците предлагат около 2,20 евро за килограм мед, което според пчеларите е обидно ниско. Затова производителите от региона са решили да задържат продукцията си и да не я продават на тези цени.

„Това е обидно ниска цена в момента, а когато дойде внос на мед от Аржентина и Бразилия, тя ще падне още", коментира Георгиев. По думите му реалната себестойност на килограм мед, след като се отчетат поскъпналите консумативи и всички разходи по производството, е минимум 3,50-4 евро.

Ниските изкупни цени вече принуждават все повече пчелари да се отказват от занаята. „Масово се продават пчелини в област Добрич", разказва Георгиев. По думите му преди години между 100 и 300 кошера са можели да осигуряват прехраната на едно семейство, докато днес приходите от толкова пчелни семейства едва стигат за покриване на осигуровките.

Остават предимно пчелари, които развиват стопанствата си по различни програми, или такива с много кошери, разчитайки на по-големи количества продукция да компенсират ниската изкупна цена. Според Георгиев обаче един пчелар трудно може да се грижи ефективно за повече от 150-200 кошера. Причината е и в ограничения ресурс на пчелната паша – в радиус от около 3 километра капацитетът на едно поле остава един и същ, независимо от броя на кошерите.

Въпреки това в Добричко вече има пчелини с по 400-500 кошера. Част от произведения мед се продава, а останалото се складира с надеждата цените да се подобрят. В много случаи в работата участват всички членове на семейството.

В област Добрич преди време е имало около 120 000 пчелни семейства и 1500 пчелари. Според Георгиев след тазгодишния сезон броят на хората, занимаващи се с пчеларство, ще намалее още.

Самият той вече е прекратил заниманието си. Започнал е с 300 кошера, постепенно ги е намалявал, а сега е продал и последните си 60 кошера. „Нямам дори кошери за хоби", разказва Георгиев, който посочва ниската цена на меда и невъзможността трудът на пчеларите да бъде адекватно заплатен като основна причина за отказването.