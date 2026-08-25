Прокуратурата в Пазарджик поиска арест за Стоян Колев

Районна прокуратура-Пазарджик внесе в Районен съд-Пазарджик предложение за изменение на мярката за неотклонение от „домашен арест" в „задържане под стража" спрямо Стоян Колев, на 39 г.

Към момента той е предаден на съд с обвинителен акт за извършени непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред в условията на продължавано престъпление - за това, че на 16.06.2026 г. на автомагистрала "Тракия", обл. София и обл. Пазарджик, шофирал агресивно и с висока скорост, приближавал се опасно до другите автомобили, присветвал с фарове и размахвал неогнестрелно оръжие - пневматична пушка, както и за това, че на 19.06.2026 г. в гр. Пазарджик, на обществено място - в сградата на Съдебната палата, след като му е взета мярка за неотклонение "задържане под стража" се държал непристойно като викал и използвал нецензурни изрази в присъствието на граждани и съдебни охранители. Стоян Колев е предаден на съд и за това, че на 16 юни 2026 г. на автомагистрала „Тракия", обл. София и обл. Пазарджик, управлявал лек автомобил, марка „Ауди", след употреба на наркотично вещество - кокаин, установено по надлежния ред, чрез протокол за химикотоксикологично изследване.

В предложението за изменение на мярката за неотклонение от Районна прокуратура-Пазарджик посочват, че на 24 август 2026 г. са получили уведомление от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" – Областно звено гр. Бургас, че обвиняемият е нарушил взетата спрямо него мярка за неотклонение „домашен арест".

Той е напуснал адреса, на който я е изпълнявал и се намира в неизвестност, поради което е обявен от ОД на МВР за общодържавно издирване и към момента не е установен. Поради тази причина е поискано съдът да насрочи производство по чл. 270 от НПК, а именно да измени мярката за неотклонение в по-тежка.

Делото ще се гледа на 26 август 2026 г.