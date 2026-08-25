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Дрон плава в морето край Царево

Димчо Райков

[email protected]

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Дрон СНИМКА: ВМС (снимката е илюстативна)

Почти непокътнат дрон се носи във водите край Царево. Апаратът вдигна под тревога ресорните служби. 

Безпилотният апарат е засечен на 2 км югоизточно от морския град. Към него вече пътуват екипи на ВМС и Гранична полиция, за да го неутрализират. Засега не е ясно дали е руски или украински, но очевидци твърдят, че е изключително добре запазен, без видими поражения по повърхността. 

Това е рядкост, като се има предвид, че край нашите брегове досега доплаваха само останки от дронове. 

Последният случай бе от "Албена" преди няколко дни. Специалистите ще уточнят дали дронът е бил и украински или руски, както и дали е носил боен снаряд. 

Дрон СНИМКА: ВМС (снимката е илюстативна)

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