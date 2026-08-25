Независимите прокурори с въпроси към ВСС заради опитите за назначаване на сина на кадровик за военен магистрат

Шест въпроса отправя Независимото сдружение на българските прокурори (НСБП) по повод опитите синът на члена на Прокурорската колегия Йордан Стоев - Павел, да бъде преназначен за военен прокурор. Точката е включена в дневния ред за утрешното заседание на колегията.

Предложението е той да бъде преназначен от следовател в Следствения отдел към Софийската градска прокуратура в прокурор във Софийската военно-окръжна прокуратура.

Става дума за следното. На 24 юни т. г. той е бил назначен за младши следовател в СГП, а само след дни е поискал да бъде преназначен във Военно-окръжната прокуратура. Точката веднъж вече беше внесена в дневния ред на колегията, но оттеглена.

От Независимото сдружение на българските прокурори питат:

1. Как е възникнала инициативата за откриване на настоящата процедура?

От кого е направено предложението и какви конкретни факти са установили необходимостта от преместване на щатна длъжност от Следствения отдел в Софийска градска прокуратура във Военно-окръжна прокуратура – София?

2. На какъв сравнителен анализ на кадровата обезпеченост и натовареността на двата следствени отдела се основава процедурата?

Молим да бъдат посочени актуални данни за: утвърдената щатна и действителната численост; свободните и временно незаетите длъжности; броя на постъпилите и приключените досъдебни производства и следствени поръчки; фактическата натовареност на един магистрат; сложността и продължителността на възложените производства. Какъв е изводът от съпоставката и как преместването на длъжността ще се отрази върху работата на всеки от двата органа?

3. Защо кадровата необходимост на Военно-окръжна прокуратура – София се обезпечава чрез преместване на длъжност от значително натоварен орган?

Обсъдени ли са останалите предвидени в закона възможности и по какви причини са счетени за неподходящи? Установена ли е кадрова обезпеченост на Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, която позволява намаляване на щата му без неблагоприятни последици за срочността и качеството на работата?

4. Разглеждано ли е през 2026 г. предходно искане за преназначаване на магистрат във Военно-окръжна прокуратура – София?

Ако такова искане е разглеждано: какво решение е взето и с какви мотиви; въз основа на какви данни е постановен отказът; какви нови факти или промени в кадровата и служебната обстановка са настъпили след него; по какво настоящият случай се различава от предходния и как тези различия обосновават друг резултат?

5. По какви критерии е определен конкретният магистрат, предложен за преназначаване?

Съществуват ли предварително установени и публично достъпни критерии за избор между магистрати, които отговарят на изискванията за заемане на длъжността? Колко магистрати са заявили интерес или биха могли да бъдат преназначени и по какъв начин е гарантирана равнопоставената им възможност да бъдат разгледани?

6. Съвместимо ли е приемането на решението с ограниченията, въведени с преходните и заключителните разпоредби на съдебния закон.