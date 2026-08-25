МЕЧ издига Радостин Василев за кандидат за президент

С решение на Изпълнителния съвет на политическа партия МЕЧ, взето на 25 август 2026 г., партията издига Радостин Петев Василев за кандидат за президент на предстоящите избори.

За кандидат за вицепрезидент е определен Красимир Цветков Манов. Двамата ще участват като кандидат-президентска двойка на изборите, насрочени за 25 октомври 2026 г.

Решението за издигането на Василев и Манов е взето от Изпълнителния съвет на ПП МЕЧ на 25 август 2026 г.

Радостин Василев е роден на 1 януари 1985 г. в Плевен. Завършил е СУ „Анастасия Димитрова" в родния си град, а след това право в Софийския университет „Св. Климент Охридски".

Преди да влезе в политиката, Василев се занимава с адвокатска дейност. Той е основател и управляващ съдружник на адвокатско дружество „Радостин Василев". Няколко години е главен юрисконсулт на ПФК ЦСКА, като е част от юридическия екип на клуба в тежките за „червените" години след 2008 г. при управлението на Александър Томов и „Титан". Защитавал е и Федерацията по вдигане на тежести след допинг скандала през 2015 г., както и футболисти като Ивелин Попов, Кирил Десподов, Спас Делев и Иван Иванов и бадминтонистките Габриела и Стефани Стоеви.

Политическата му кариера започва с „Има такъв народ" на Слави Трифонов. Василев е сред учредителите на партията през 2020 г. и става депутат. Той е народен представител в 45-ото, 46-ото и 47-ото Народно събрание. През декември 2021 г. е избран за министър на младежта и спорта в кабинета на Кирил Петков. На поста остава около седем месеца и половина, до падането на правителството през юни 2022 г.

През юни 2022 г. Василев напуска ИТН, след като партията се оттегля от управляващата коалиция. Тогава той публично заявява, че е бил сред най-активните защитници на Слави Трифонов, но не приема позицията на ИТН спрямо ГЕРБ и ДПС.

През април 2023 г. Василев става депутат от коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България". Малко след това, на 26 май, разпространява запис, който представя като запис от заседание на Националния съвет на „Продължаваме промяната". След скандала напуска парламентарната група, но остава независим депутат.

След това създава собствената партия „Морал, единство, чест" (МЕЧ), на която е лидер. На изборите през 2024 г. партията успява да влезе в парламента, а Василев става депутат за пореден път. „24 часа" отбелязва, че за четири години той е сменил три партии и се е превърнал в един от най-разпознаваемите и конфликтни политически играчи в парламента.

В 51-ото Народно събрание МЕЧ сформира парламентарна група от 11 депутати. През декември 2024 г. Василев е избран и за заместник-председател на Народното събрание.

На последните парламентарни избори партията не успя да преодолее 4-процентната бариера за влизане в Народното събрание и остана извън парламента.

Красимир Цветков Манов е роден на 29 април 1964 г. в село Чирен. По професия е инженер и финансист. Народен представител от ПП МЕЧ в 51-вото Народно събрание, избран от 13-и МИР – Пазарджик, като мандатът му е от ноември 2024 г. до април 2026 г. В парламента е бил член на парламентарната група на МЕЧ, както и на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по енергетика.