Свалиха таксите за платено в университета (Обзор)

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Могат да растат само с до 20% за цялото следване, за тази есен студентите обаче вече са ги внесли

Минималният размер на таксите за платено обучение в държавните висши училища се намалява от 60 на 50% от средствата за издръжка на обучението. Поправката в Закона за висшето образование мина на първо четене в комисията по образование в парламента. 12 гласуваха “за”, 4-ма се въздържаха, против нямаше.

Досега висшите училища бяха длъжни да формират такси за платено, които да са минимум 60% от средствата за издръжка на обучението, които държавата осигурява за студентите в държавна поръчка. Така всяко осигуряване на допълнителни средства от бюджета за издръжка в отделни направления

водеше до увеличение

и на таксите на студентите в платена форма. Очаква се намаляването на този базов минимум да ги свали.

“Средно претеглено, през 2026 г. висшите училища са завишили таксите си с 11%. Така че тези 10%, с които намаляваме, компенсират средно претегленото увеличение”, обясни министърът на образованието проф. Георги Вълчев.

С измененията се въвежда и изискване таксите на студентите в платена форма да не могат да се увеличават през периода на цялото им следване с повече от 20% спрямо първата година. Така се въвежда предвидимост - няма как на определен етап от обучението таксата да стане непосилна за студента и това да постави под въпрос успешното му завършване, мотивира се министър Вълчев.

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на държавните университети, няма да се налага решението да бъде гласувано от МС.

Поправките разписват предоставянето на стипендии със средства от държавния бюджет. Както и досега, такива стипендии се предоставят на студентите и докторантите в редовна форма на места, субсидирани от държавата. Останалите студенти запазват възможността да получават стипендии от висшите училища, от физически и юридически лица, стига да се намерят такива допълнителни източници.

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“Малко позакъсняло е за тази учебна година. Тези, които вече са платили таксата, на първо време ще им изглежда малко по-висока. Принципът за предвидимост на таксите е добър”, коментира проф. Елиза Стефанова, ректор на Софийския университет.

Сдружението на държавните висши училища подкрепя напълно предложенията, каза ректорът на НАТФИЗ проф. Мирослав Дачев. Но и според него гласуването е закъсняло. Студентите са платили, а корекцията ще се направи през следващия семестър. (24часа)