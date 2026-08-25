БАБХ установи огнище на шарка по овцете и козите в Поточница

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Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е установила първично огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект в село Поточница, община Крумовград, област Кърджали. В стопанството се отглеждат 111 овце.

Сигналът е подаден от самия собственик, след като при животните са се появили клинични признаци на заболяването. Стопанинът оказва пълно съдействие на ветеринарните власти.

Заради установеното огнище е определена 5-километрова защитна зона. В нея попадат села от община Кърджали – Рудина, Бяла поляна, Долище, Конево, Майсторово, Миладиново, Сестринско, Страхил войвода, Татково, Звиница, Бащино и Кокиче, както и селата Зимовина и Поповец в община Стамболово, област Хасково.

Определена е и 20-километрова надзорна зона, която обхваща населени места в седем общини в областите Кърджали и Хасково, съобщават от БАБХ.

В община Кърджали в нея попадат град Кърджали и селата Бели пласт, Болярци, Бялка, Висока поляна, Гняздово, Горна крепост, Гъсково, Добриново, Долна крепост, Жинзифово, Звезделина, Звезден, Зимзелен, Зорница, Иванци, Калоянци, Крин, Лисиците, Люляково, Мост, Мургово, Мъдрец, Невестино, Орешница, Островица, Панчево, Перперек, Повет, Пропаст, Рани лист, Сватбаре, Седловина, Сипей, Скалище, Скърбино, Соколско, Соколяне, Солище, Стремово, Стремци, Три могили, Черешица, Черньовци, Чифлик, Широко поле и Ястреб.

В община Крумовград са включени селата Бойник, Бряговец, Джанка, Долна кула, Кожухарци, Котлари, Красино, Морянци, Орешари, Поточарка, Поточница, Сладкодум, Стари чал, Странджево и Студен кладенец.

Надзорната зона обхваща още селата Биволяне, Гургулица, Девинци, Момина сълза, Нановица, Постник, Татул и Чомаково в община Момчилград, както и Бостанци, Бърза река, Вождово, Драганово и Минзухар в община Черноочене.

В област Хасково зоната включва селата Горни Главанак, Долни Главанак, Долно Съдиево, Златоустово, Румелия, Ръженово, Селска поляна и Тополово в община Маджарово.

В община Стамболово са включени Балкан, Бял кладенец, Воденци, Войводенец, Гледка, Голобрадово, Голям извор, Долно Ботево, Долно Черковище, Долно поле, Жълти бряг, Кладенец, Кралево, Лясковец, Маджари, Малък извор, Пътниково, Пчелари, Рабово, Светослав, Силен, Стамболово, Тънково и Царева поляна.

В община Харманли влизат Болярски извор и Славяново, а в община Хасково – Войводово, Големанци, Горно Войводино, Гълъбец, Динево, Долно Войводино, Долно Големанци, Зорница, Книжовник, Козлец, Конуш, Корен, Криво поле, Малево, Манастир, Мандра, Маслиново, Момино, Николово, Орлово, Текето, Тракиец и Широка поляна.

За ограничаване и ликвидиране на заболяването вече са предприети мерки съгласно европейското и националното законодателство. Собствениците на засегнати животни подлежат на обезщетяване по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

В населените места от защитната и надзорната зона се въвеждат ограничения, сред които забрана за придвижване на овце и кози. Изключение се допуска за животни, предназначени за незабавно клане, при спазване на определени условия. Животните трябва да се отглеждат при оборен режим.

Във всички животновъдни обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване на животните и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС". Ще се осъществява и официален ветеринарномедицински контрол.

Предстои и епизоотично проучване, чрез което ще се проследи движението на животни, продукти, фуражи и транспортни средства, свързани с огнището. За суровото мляко от засегнатите райони са въведени специални изисквания за придвижването и преработката му съгласно действащото законодателство.

От БАБХ подчертават, че шарката по овцете и козите не представлява опасност за хората, но при разпространение може да причини сериозни икономически щети.

Областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали координира действията си с местните власти за овладяване на ситуацията. Агенцията призовава стопаните да бъдат особено бдителни и стриктно да спазват мерките за биосигурност.