1 022 583,76 евро ще е таванът за кампания за 1 кандидат-президент (Обзор)

1 022 583,76 евро - толкова е таванът на средствата, които партиите, коалициите или инициативните комитети могат да изхарчат в предизборната кампания за своя кандидат на предстоящия президентски вот. ЦИК гласува условията и реда за финансиране на кампанията за изборите на 25 октомври.

Партиите, регистрирали кандидати, могат да участват със собствени средства, както и да събират дарения на физически лица и пари от самите кандидати. При коалиция даренията могат да се правят на името на една от партиите в нея, а при инициативните комитети - на лицето, определено да отговаря за финансирането на кампанията. В Сметната палата ще бъде създаден публичен регистър на партиите, коалициите и инициативните комитети, който ще се поддържа от старта на тази кампания (25 септември) до следващия президентски вот.

До 9 септември в ЦИК трябва да са се регистрирали партиите и коалициите, които ще участват с президентска двойка, а до 14-и се записват инициативните комитети. Срокът за регистрация на самите кандидати е 22 септември.

Че ще се кандидатира с инициативен комитет, първа обяви президентът Илияна Йотова. Направи го пред БНТ, но не назова името за вицепрезидент, а обеща това да стане през септември. Тя получи подкрепа от управляващите от “Прогресивна България”, както и от БСП, от която преди години бе евродепутат.

Другата седмица кандидатурата си вероятно ще обяви и Андрей Гюров, който също ще бъде издигнат от инициативен комитет. Първоначалните очаквания това да стане този вторник не се оправдаха.