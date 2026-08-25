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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23449463 www.24chasa.bg

Евакуираха три семейства заради пожар край Кърджали (Видео, снимки)

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СНИМКА: Фейсбук/Георги Дяков

Над 28 пожарникари с шест противопожарни автомобила и две водоноски гасят пожар, възникнал в района между селата Калинка, Царевец и град Кърджали. По данни от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Кърджали огънят е обхванал над 100 декара сухи треви, храсти и частично горска постеля, като пожарът в гората е низов. 

СНИМКА: Фейсбук/Георги Дяков
СНИМКА: Фейсбук/Георги Дяков

От вилна зона между двете села превантивно са евакуирани три семейства, чиито имоти са в непосредствена близост до пожара, но към момента няма засегнати сгради или пострадали хора. 

В действията по потушаване на огъня са включени 10 горски служители, шестима служители от зоналното жандармерийско поделение и близо 20 полицейски служители. В гасенето участват също доброволци и местни жители, като се очаква да се присъединят и два екипа пожарникари от Хасково. На място има и служители на електроразпределителното дружество заради наличието на електрически стълбове в периметъра на пожара. 

СНИМКА: Фейсбук/Георги Дяков
СНИМКА: Фейсбук/Георги Дяков

На терен е и областният управител на Кърджали Бисер Николов. Усилията на огнеборците са насочени към това пожарът да не се прехвърли върху горски насаждения.

СНИМКА: Фейсбук/Георги Дяков
СНИМКА: Фейсбук/Георги Дяков
СНИМКА: Фейсбук/Георги Дяков

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