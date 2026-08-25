Инфлуенсърът арестант Стоян Колев избяга бос и по гащи в Румъния, хвали се на живо в ТикТок (Обзор)

Не е ясно защо гривната му не е имала проследяващо устройство

Скандалният бургазлия обяви, че го търсят М6 и КГБ, че спечелил 150 хил. евро за 3 месеца и че ще става баща

Скандалният инфлуенсър Стоян Колев от Бургас избяга от домашния арест, качи се на колата си и замина за Румъния на курорт. Той се похвали с незаконните си действия с живо излъчване в ТикТок, докато полицията го издирваше. Въпреки че има гривна за проследяване на крака, тя не предавала сигнал къде се намира, стана ясно във вторник. Така Колев стана основен герой в собствен риалити формат, в който всичко е истинско.

Той бе арестуван преди 2 месеца заради хулиганство на магистрала “Тракия” и след престой зад решетките съдът го освободи под домашен арест. През цялото време публикуваше клиповете от ежедневието си. В понеделник следобед, гол до кръста и по гащета, какъвто е стилът му и в обществото, скочи от терасата на дома си и оттогава е в неизвестност.

Като всичко, което Колев прави, дори бягството му бе заснето на видео. Той сам качи клипа в ТикТок. На кадрите се вижда как скача от балкона, а електронната гривна е на крака му. Тогава в полицията е получен сигналът, че инфлуенсърът не е в дома си. Това е втори сигнал от уреда, минути по-рано той отново се задействал, полицията отишла, но Колев бил в апартамента. При втория вече наистина го нямало.

Следващата част от бягството също е запечатана на видео. Колев, който редовно позираше как шофира, този път се вози. Вече е с тениска и суитшърт, носи слънчеви очила, въпреки че навън е тъмно.

“Аз тръгвам с краденото ауди, ти тръгваш с другата, с шкодата, чу ли? Ако нещо стане не дай си боже, пали колата и нали знаеш - не ме познаваш”, дава инструкции Колев. От клипа не става ясно на кого, но повечето полицейски автомобили са шкоди.

Докато служителите на МВР го търсят, Колев публикува още 3 клипа, вече по светло. Тиктокърът се вози в колата, звучи гансгстерски рап. Шофира жена, която не се вижда, но за секунда се чува гласът ѝ. Той е заглушен от музиката, а самообявилият се за транспортер (по героя на Джейсън Стейтъм в едноименната трилогия - б.а.) мъж ѝ дава указания как да върти волана. Колев още е с тъмни очила, размахва секира, която е с предпазителя, и се заканва на полицията, че няма да го хванат, защото вече е в чужбина.

Данните на МВР действително са, че тиктокърът е напуснал страната. Той твърди, че е в Гърция. Според полицаи обаче по-скоро е в Румъния. От МВР разполагали с такива данни.

“Какво има за мен? Ще избягам по боксерки към Гърция. М6 (вероятно визира МИ6 - б.а.) и КГБ искат да ме изчаткат”, казва Колев във видео, вероятно от хотелската си стая. Там потвърждава, че за бягството му е помогнала жена, и провъзгласява двамата за “Бони и Клайд”. След това обявява, че ще става баща, но не казва дали от жената, с която е избягал. Обяснява още, че за 3 месеца е спечелил 150 хил. евро от реклама и може да остане в Гърция колкото си иска.

Вероятно Колев цели да заблуди полицията, но дори от видеата му по светло си личало, че пейзажът не е гръцки, а румънски, коментираха пред “24 часа” полицаи. И добавиха, че имат и други доказателства къде е Колев.

То щеше да е ясно, а цялото инфлуенсърско шоу спестено, ако гривната, с която мъжът е под домашен арест, бе с проследяващо устройство. Липсата на GPS предавател ядоса вътрешния министър Иван Демерджиев: “Интересно е защо в гривната на този човек няма необходимото устройство за проследяване. Ние ще го намерим обаче”.

Колев беше арестуван на 16 юни т.г. Тогава бе подаден сигнал , че докато кара по “Тракия”, близо до Септември, размахва автомат. След тест за наркотици се оказа, че е смъркал кокаин. Екшънът тогава също беше предаван на живо в социалните му мрежи.

Той бе задържан, а в Съдебната палата в Пазарджик псуваше, след като на първа инстанция го оставиха в ареста. Затова от прокуратурата го дадоха на съд за две хулиганства - докато карал, защото размахвал пневматичното оръжие и се доближавал твърде близо до другите коли, както и за обидите. Освен това кръвната му проба потвърди, че Колев е карал дрогиран с

кокаин, макар на видеото да обиждаше полевия тест, наричайки го “китайско менте”. Той обжалва задържането под стража и бе пуснат под домашен арест с гривна. На 12 август пък обвинителният акт срещу него бе внесен в съда.

И макар арестът да направи Колев популярен за широката общественост, в интернет той е звезда от години. В ТикТок има над 200 000 последователи и над 7 млн. харесвания на видеата. Още преди да влезе в тази мрежа, се “прочу” с клип как сваля климатик от стената - с каратистки ритник. 39-годишният мъж е лежал и в психиатрия.

Колев първо качи клипа как бяга бос и по гривна, а след това и как се вози в кола и размахва секира.