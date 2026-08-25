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Представиха новите районни ръководства на ГЕРБ в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

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Областният координатор Костадин Димитров с новите районни ръководства на ГЕРБ в Пловдив.

 

Областният координатор на ГЕРБ в Пловдив Костадин Димитров представи новите ръководства на партията в шестте района на града. Съставите са утвърдени от Изпълнителната комисия  – най-висшия ръководен орган с председател Бойко Борисов.

Начело на район „Централен" остава Георги Стаменов, на „Тракия" – Александър Държиков, на „Южен" – Георги Василев, на „Източен" – Иван Стоянов, на „Западен" – Ангел Славов, на „Северен" – Гошо Къчков.

„ГЕРБ в Пловдив е силна и структура. Няма отлив на членове – напротив, продължаваме да приемаме нови, които искат да бъдат част от нашия екип", заяви Костадин Димитров.

Радослава Ташкова, дългогодишен административен секретар на ГЕРБ в Пловдив, заема отново същата позиция. Тя беше отстранена преди време под давление на определени кръгове, припомниха активисти. 

Радослава Ташкова
Радослава Ташкова Снимка: Радко Паунов

Ташкова има огромен опит в организационната дейност, няколко пъти е пълнила до краен предел Античния театър, както и зала "Колодрума" за партийни мероприятия. В ръководството на ГЕРБ са преценили, че тя е ценен кадър и не могат да се лишават от хора с опит и експертиза, обясниха активисти. Тя има няколко мандата зад гърба си като общински съветник, а в момента е зам.–председател на местния парламент. Заради диалогичността й и готовността й винаги да помогне, е уважавана дори от политически опоненти.

Ето и пълния състав на районните ръководства: 


„Централен":
Районен ръководител: Георги Стаменов
Районен организационен секретар: Александър Радев
Членове на районното ръководство:
Иглика Казанджиева
Калоян Сухоруков
Красимир Тодоров
Петър Ганев
Фиданка Кацарева

 „Тракия":
Районен ръководител: Александър Държиков
Районен организационен секретар: Атанас Узунов
Членове на районното ръководство:
Атанас Чилингиров
Красимир Терзиев
Петър Троянов
Петя Китукова
Веселина Стоянова

 „Южен":
Районен ръководител: Георги Василев
Районен организационен секретар: Георги Юруков
Членове на районното ръководство:
Атанас Ташков
Даниела Митева
Кирил Велчев
Кольо Пашов
Николай Арабаджиев

„Източен":
Районен ръководител: Иван Стоянов
Районен организационен секретар: Христина Кашилска
Членове на районното ръководство:
Атанас Кунчев
Деян Захов
Десислава Георгиева
Пенчо Малинов
Цветана Кашилска

„Западен":
Районен ръководител: Ангел Славов
Районен организационен секретар: Димитър Караилиев
Членове на районното ръководство:
Валерия Славова
Дамян Петров
Кирил Брандийски
Латинка Димитрова
Мирослав Тенев

 „Северен":
Районен ръководител: Гошо Къчков
Районен организационен секретар: Добромир Кардашлиев
Членове на районното ръководство:
Антон Георгиев
Станислав Василев
Станислава Лулчева
Елена Тотолакова
Румяна Герджикова – Благоева
Номинациите за съставите на районните ръководства бяха направени по време на отчетно-изборните общински събрания на ГЕРБ – Пловдив-град, проведени на 18 юни тази година.

Областният координатор Костадин Димитров с новите районни ръководства на ГЕРБ в Пловдив.
Радослава Ташкова

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