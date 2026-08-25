Представиха новите районни ръководства на ГЕРБ в Пловдив

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Областният координатор на ГЕРБ в Пловдив Костадин Димитров представи новите ръководства на партията в шестте района на града. Съставите са утвърдени от Изпълнителната комисия – най-висшия ръководен орган с председател Бойко Борисов.

Начело на район „Централен" остава Георги Стаменов, на „Тракия" – Александър Държиков, на „Южен" – Георги Василев, на „Източен" – Иван Стоянов, на „Западен" – Ангел Славов, на „Северен" – Гошо Къчков.

„ГЕРБ в Пловдив е силна и структура. Няма отлив на членове – напротив, продължаваме да приемаме нови, които искат да бъдат част от нашия екип", заяви Костадин Димитров.

Радослава Ташкова, дългогодишен административен секретар на ГЕРБ в Пловдив, заема отново същата позиция. Тя беше отстранена преди време под давление на определени кръгове, припомниха активисти. Радослава Ташкова Снимка: Радко Паунов

Ташкова има огромен опит в организационната дейност, няколко пъти е пълнила до краен предел Античния театър, както и зала "Колодрума" за партийни мероприятия. В ръководството на ГЕРБ са преценили, че тя е ценен кадър и не могат да се лишават от хора с опит и експертиза, обясниха активисти. Тя има няколко мандата зад гърба си като общински съветник, а в момента е зам.–председател на местния парламент. Заради диалогичността й и готовността й винаги да помогне, е уважавана дори от политически опоненти.

Ето и пълния състав на районните ръководства:



„Централен":

Районен ръководител: Георги Стаменов

Районен организационен секретар: Александър Радев

Членове на районното ръководство:

Иглика Казанджиева

Калоян Сухоруков

Красимир Тодоров

Петър Ганев

Фиданка Кацарева

„Тракия":

Районен ръководител: Александър Държиков

Районен организационен секретар: Атанас Узунов

Членове на районното ръководство:

Атанас Чилингиров

Красимир Терзиев

Петър Троянов

Петя Китукова

Веселина Стоянова

„Южен":

Районен ръководител: Георги Василев

Районен организационен секретар: Георги Юруков

Членове на районното ръководство:

Атанас Ташков

Даниела Митева

Кирил Велчев

Кольо Пашов

Николай Арабаджиев

„Източен":

Районен ръководител: Иван Стоянов

Районен организационен секретар: Христина Кашилска

Членове на районното ръководство:

Атанас Кунчев

Деян Захов

Десислава Георгиева

Пенчо Малинов

Цветана Кашилска

„Западен":

Районен ръководител: Ангел Славов

Районен организационен секретар: Димитър Караилиев

Членове на районното ръководство:

Валерия Славова

Дамян Петров

Кирил Брандийски

Латинка Димитрова

Мирослав Тенев

„Северен":

Районен ръководител: Гошо Къчков

Районен организационен секретар: Добромир Кардашлиев

Членове на районното ръководство:

Антон Георгиев

Станислав Василев

Станислава Лулчева

Елена Тотолакова

Румяна Герджикова – Благоева

Номинациите за съставите на районните ръководства бяха направени по време на отчетно-изборните общински събрания на ГЕРБ – Пловдив-град, проведени на 18 юни тази година.