Големият горски пожар миналото лято е основна причина за бедствието в Струмяни. В понеделник вечерта в община Струмяни се разрази ураган и пороен дъжд. Тонове земна маса, стотици огромни дървета, тиня и кал се свлякоха и заляха улици в селото. Реките Шашка и Злинска излязоха от коритата си и наводниха десетки къщи. Улици и пътища са отнесени и подкопани, десетина леки коли са отнесени от водата. "Това не беше бедствие, а истински апокалипсис. Такова чудо не бяхме виждали дори и по филмите", коментираха ужасени местните жители.

Всички населени места са без ток и вода от снощи. Прекъсната е жп линията София-Петрич и пътниците в този участък се извозват с автобуси. Евакуирани бяха седем души. Няма пострадали хора, но материалните щети са а милиони. Кметът Емил Илиев обяви бедствено положение.

На терен са стотици пожарникари, горски служители, военни и доброволци от Благоевград и района с тежка техника разчистват.

Служители на Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП) оказват съдействие в пострадалите от наводненията райони в община Струмяни.

Именно там през 2025 г. пожарът в Пирин засегна над 17 000 дка гора, опожарена върхово. Наводнението в община Струмяни е една от реалните последици от тази загуба, коментират от ЮЗДП.

Изгорялата гора вече не може да изпълнява своите функции да превръща повърхностния воден отток в подпочвен. При поройни валежи водата се стича много бързо, смесва се с изгорялата мъртва горска постилка, и се превръща в кална маса, която при големи наклони повлича всичко със себе си.

В момента ЮЗДП работи по усвояването на опожарената дървесина и по подготовката на терените за залесяване, което е първа стъпка към възстановяването на пострадалия терен, но това е дълъг процес, който ще отнеме време.

"Затова бъдете внимателни! Нека бъдем отговорни!

Пожарът унищожава гората. Пороят показва последствията. Залесяването е пътят към възстановяването. Новата гора ще се изгради с десетилетия труд", апелират от ЮЗДП.