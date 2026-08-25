Ивайло Мирчев: Заглушителят в Драгалевци е купен от българска фирма през 2022 г.

Заглушителят, който беше открит в ресторант в столичния кв. "Драгалевци", е купен от българска фирма през 2022 г. с договор, фактура, банково плащане, монтаж и обучение на оператори.

Това съобщи във фейсбук профила си съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев и заяви, че скандалът се оказва много по-голям, отколкото изглеждаше.

Устройството беше открито на 21 август. Ресторантът се свързва с митичните бизнесмени Христофорос Аманатидис - Таки и Размиг Чакърян - Ами. Така за втори път гръцкият ресторант влезе с новини извън вкусната и качествена храна. Предишният път беше на 30 май 2023 г., когато се разбра, че най-прочутият брокер в съдебната система Петьо Петров - Пепи Еврото се е измъкнал ден по-рано през тунел на ресторанта.

Ето какво пише Ивайло Мирчев:

Заглушителят от Драгалевци се оказва много по-голям скандал, отколкото изглеждаше.

По документите, до които стигнахме, подобна система не е внесена тайно в багажник през границата. Тя е купена от българска фирма, с договор, фактура, банково плащане, монтаж и обучение на оператори.

През ноември 2022 г. частна охранителна фирма (близка до Ами и Таки) поръчва система модел SVJ-500 за 198 000 лв. без ДДС. SVJ-500 е професионален jammer – система за радиоелектронно заглушаване, предлагана в продуктови каталози сред anti-drone и jamming системите.

Оттук започват въпросите, на които държавата дължи отговори: Как такава система попада в частна охранителна фирма? Кой е проверил крайния ѝ потребител и предназначението ѝ? Кой е разрешил тя да бъде монтирана и използвана в София? С какво разрешение е излъчвала в честоти, в които може да блокира GPS и други сигнали?

Държавата е имала документите за тази система още преди години. НАП я е открила при ревизия, описала е модела, производителя, цената, честотните диапазони, захранването, монтажа в автомобила и дори е поставила въпроса дали техническите ѝ характеристики съответстват на разрешените в България честоти. А уведомила ли е НАП ДАНС?

ДАНС е бездействала, а джамърът продължава да съществува и според вътрешния министър е работил поне 12 месеца. Днес МВР вече признава и че има данни за заглушаване на летателни средства.

Ревизионният акт на НАП е обжалван, стига до Върховния административен съд и на 16 юни 2025 г. ВАС постановява окончателно решение. Тоест документи за SVJ-500, цената, автомобила, монтажа и техническите му характеристики са били част от официално производство на българската държава чак до най-висшата административна съдебна инстанция.

И година по-късно държавата "открива" професионалния заглушител в Драгалевци.

Въпросът е кой в държавата е позволил професионална система за радиоелектронно заглушаване да стигне до Таки и Ами, кой е знаел за нея и защо никой не я е спрял, преди да започне да застрашава въздухоплаването. Както и оказали ли са натиск Таки и Ами върху българския производител на системата за заглушаване да им бъде продадена? Къде са били ДАНС и КРС през цялото това време? Има ли връзка с GPS смущения над София в миналото, като напр. през 2024 г.?

От Демократична България изпращаме тези и други въпроси до институциите, МВР министъра и премиера.

По темата се изказа и бившият премиер и бивш депутат от "Продължаваме промяната" Кирил Петков. Според него устройството е предназначено за предпазване от атака с дрон и че информацията на ДАНС, че заглушителят е предназначен, за да смущава самолети на летище София е "глупост".

Ето какво още написа Петков:

Гледайки новините за „заглушителя на Ами", става ясно, че най-вероятно той е предназначен за предпазване от атака с дрон, ако наистина блокира GPS сигнала. Идеята е евтини дронове с взрив да не могат да бъдат използвани за покушение.

Глупостите на ДАНС, че заглушителят е предназначен да смущава самолети на летище София, може и да са факт като страничен ефект, просто защото тези мафиоти са си взели достатъчно мощно устройство. В зависимост от монтираните антени то може да заглушава и GSM сигнали, както и, предполагам, сигнал за дистанционно задействане на взривно устройство пред сградата.

Похвално е, че Демерджиев вкарва тези имена в новините. Но ДАНС с подобни тези за самолетите явно си прави ПР, без действително да действа по същество. Странното е и друго: докато Демерджиев все пак се опитва да работи срещу тези мафиотски структури, човекът, който защитаваше интересите точно на Ами и Таки на „Капитан Андреево", като публично критикуваше нашето правителство за акцията срещу лабораторията, свързана с тях, днес е министър на земеделието.

Дали не са оставили Демерджиев да се бори сам с вятърни мелници или в случая със „заглушители"?

Дори и да е така, го поздравявам. Тази акция постави тези имена в новините и това е нещо добро. Такива хора не обичат да са на светло. Освен това се създават очаквания в обществото за следващи действия. Ако такива не последват от правителството и ДАНС, бързо ще стане ясно, че всичко е просто прах в очите от службите - с един министър, оставен сам да се бори, без държавните структури реално да стоят зад него. Нека всички следим следващите им действия.