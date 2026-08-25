Извадиха от морето дрона край Царево, разузнавателен е

Извадиха от морето дрона, забелязан край Царево, съобщиха от министерство на отбраната.
Оттам уточниха, че апаратът е електрически разузнавателен дрон, който не представлява опасност.
Специализиран екип от Военноморска база – Бургас е получил днес задача да идентифицира безпилотен летателен апарат, забелязан във водите между Царево и село Варвара.
На място военнослужещите са установили, че апаратът е електрически разузнавателен дрон и не представлява опасност. След изваждането му от морето той е транспортиран във Военноморската база.
Специализираният екип е действал по искане на областния управител на област Бургас и след разпореждане на началника на отбраната.