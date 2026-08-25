Млад спасител от Варна извади над 10 души от бурното море за ден

20-годишният спасител Александър Иванов от Варна се превърна в герой, след като само за един ден помогна на повече от 10 души, попаднали в опасност в морето. Въпреки бурното вълнение, силния вятър и мъртвото течение туристи продължили да влизат във водата, пренебрегвайки предупрежденията и сигнализацията на плажа.

Проблемите възниквали най-често на едно и също място – район с подводна яма и силно мъртво течение. Александър дори настоял да бъде поставена допълнителна табела, която да предупреждава плажуващите за опасността.

„Звъннах да сложат табела, че има ями, да предупреждават, да видят хората, но пренебрегват и пак влизат. И горе-долу всички от едно и също място сме ги вадили, точно там, където беше ямата и мъртвото течение", разказва спасителят пред БНТ.

Сред хората, на които Александър се притекъл на помощ, били баща и неговият син. След като двамата били извадени от морето, обещали, че няма да влизат отново във водата. По-късно обаче отново се върнали и спасителите трябвало да ги извеждат за втори път.

„Уморително е много, по едно време бях наистина изтощен изцяло, но понеже няма как да оставя хората, трябваше да вляза", споделя 20-годишният спасител.

Опасността не подминала и деца. Александър разказва, че е имало две-три деца с пояси и плувки, които, докато стояли във водата, били повличани от течението навътре.

От всички хора, които Александър и колегите му успели да извадят от бурното море, само една жена благодарила на младия спасител за щастливата развръзка. Той обаче не очаква признание.

„Не очаквам никаква благодарност, аз това го правя, защото съм поел отговорност", казва Александър.

Младият спасител, който учи киберсигурност във Военноморското училище, не смята да се отказва от спасителната работа и през следващите летни сезони. За него това не е просто работа, а отговорност, която е готов да поеме, дори когато това означава да се изправи срещу опасното море.