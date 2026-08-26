От кражби до убийства - мрачната хроника на хазартната зависимост

От проиграни служебни пари и инсценирани грабежи до убийства заради дългове - криминалната хроника у нас доказва как хазартната зависимост не само може, но и на практика води нерядко до престъпления. Включително най-тежките.

Твърде често всичко започва с една малка сума. Няколко евро, после още сто, след това още петстотин. Загубата боли, но човек си казва, че следващият залог ще върне парите. Именно тогава може да започне опасната спирала - вместо да спре, играчът започва да преследва загубата, взема заем, после втори, проиграва и него и започва да крие от семейството. В един момент може да посегне към пари, които не са негови. А когато и те бъдат загубени, идва следващата стъпка - лъжата. Понякога се стига до измислен грабеж, друг път до кражба или присвояване, а в най-тежките случаи - до насилие и убийство.

Това не означава, че всеки човек с проблемно хазартно поведение става престъпник. Би било неправилно и опасно да се прави подобно обобщение. Но криминалната хроника както през бурните 90-е години, така и от началото на новото хилядолетие показва достатъчно случаи, в които хазартът, натрупаните дългове или отчаяният опит да бъдат върнати загубените пари са установена част от мотива или механизма на престъплението. Историите са различни, извършителите и сумите също, но в редица от тях се появява една и съща последователност - загуба, нов опит за печалба, още по-голяма загуба, нужда от пари и накрая престъпление.

Тройното убийство без аналог в историята

Хронологията започва с един от най-знаковите случаи в криминалната ни история - тройното убийство в столичния квартал "Гео Милев". На 2 март 1997 г. в семейното жилище са убити Николай Кънчев, съпругата му Миглена и 4-годишният им син Николай. Обвинен е 18-годишният тогава Димитър Кънчев. Разследването и съдебната сага продължават години, като делото преминава през множество инстанции и решения. Разследващите свързват Кънчев с пристрастяване към хазарта и нуждата от пари. През 2011 г. Софийският апелативен съд го осъжда на 18 години затвор, а през 2013 г. Върховният касационен съд потвърждава присъдата.

Проиграните 650 евро и измисленият грабеж

През декември 2009 г. турски шофьор на товарен автомобил подава сигнал в Харманли, че от кабината му са откраднати 650 евро служебни пари. Историята първоначално изглежда като обикновен криминален случай, но полицейската проверка разкрива друго. Оказва се, че мъжът е посетил игрална зала и е проиграл парите, след което решил да инсценира грабеж, за да обясни липсата им.

700 лева, които се превръщат в престъпление

През 2013 г. МВР съобщава за шофьор-снабдител, който проиграл 700 лева служебни пари в хазартни игри в Карлово. За да прикрие липсата, мъжът инсценира грабеж и подава сигнал в полицията.

Когато хазартният дълг завършва с убийство

Само няколко месеца по-късно в Разград се случва престъпление от съвсем друг мащаб. Румяна Генчева е на 47 години, когато на 23 април 2013 г. е убита от Алпер Хасан. Според обвинителния акт мъжът е затънал в хазартни дългове и поискал от Генчева 250 лева, но тя отказала. Последвало убийството, след което Хасан взел златните й накити и ги предал в заложна къща.

Върховният касационен съд го осъжда на 25 години затвор, а на близките на жертвата са присъдени общо 450 000 лева обезщетения. Това е един от най-преките примери в родната криминална хроника за връзката между хазартен дълг, нужда от пари и убийство. Именно този случай показва до каква степен финансовата безизходица, свързана с хазартни дългове, може да бъде посочена като непосредствен мотив за тежко престъпление.

Служебните пари като "последен шанс"

Историята на Пламен Пенчев показва друга страна на зависимостта. Той е синдик на дружества в несъстоятелност и има достъп до значителни финансови средства. В периода 2013-2015 г. Пенчев присвоява 146 330 лева. По делото са открити данни за множество хазартни залози, а съдебно-психиатрична експертиза установява патологично влечение към хазарта. Така личният финансов проблем вече се превръща в посегателство върху чуждо имущество. Човек, на когото са поверени средства, започва да ги използва за поведение, което не може да контролира. Съобщава се, че той е бил пристрастен към хазарта, а част от присвоените пари е проиграл.

През 2017 г. Пенчев е осъден условно на три години лишаване от свобода с петгодишен изпитателен срок.

Да проиграеш 12 бона за една вечер

Следващата история започва не в казиното, а на работното място. Шофьор-доставчик от Велико Търново събира пари от клиенти на фирмата, които трябва да отчете. Вместо това присвоява 11 787,04 лева и същата вечер ги проиграва в казино. Случаят е един от най-чистите примери за механизма, при който човек вече не играе само със собствените си средства, а посяга към чужди пари с надеждата, че следващият залог ще върне предишната загуба. Когато това не се случи, проблемът вече е много по-голям - освен загубените пари съществува и престъплението.

Убийство с ножица на 80-годишния Георги Добрев

На 24 януари 2019 г. 80-годишният Георги Добрев е убит в дома си в Белослав. Първоначално от жилището му са откраднати около 900 лева и спестовна книжка. Извършителите се връщат, а при второто проникване възрастният мъж ги усеща и оказва съпротива. Следва жесток побой и множество прободни рани с ножица, от които Добрев умира.

Задържани са Диян Валентинов и Митко Иванов. Според данни на разследващите откраднатите не по-малко от 8000 лева са били свързвани с последващи хазартни разходи. По-късно двамата получават по 15 години затвор.

И разносвачът на пица е в играта

Също през 2019-а 29-годишен разносвач на пици в София съобщава, че е нападнат от трима мъже. Разказва за грабеж, но разследването установява, че нападение не е имало. Оказва се, че мъжът е проиграл около 600 лева служебни пари в казино и измислил историята, за да прикрие загубата.

Да прибереш от касата близо половин милион заради хазарта

Следва един от най-мащабните финансови казуси. Бившият митнически инспектор Димитър Манчев е окончателно осъден за длъжностно присвояване на 464 652,24 лева. Върховният касационен съд потвърждава наказанието от седем години затвор.

Случаят е важен и заради мястото на хазарта в съдебния анализ на финансовото поведение на подсъдимия. Съдебните материали обсъждат значителни средства, свързани с онлайн хазарт, а самото дело показва колко далеч може да стигне финансовата спирала, когато човек с професионален достъп до чужди средства започне да използва тези пари в опит да реши собствените си проблеми. Тук вече не става дума за 250 лв., а за стотици хиляди.

Покерът и 1500-те служебни лева

През декември 2022 г. 20-годишен столичанин подава сигнал, че двама маскирани мъже го нападат и му взимат служебни 1500 лева. Полицията установява, че нападението е измислено. Мъжът проиграва парите на покер в казино в Костинброд и след това измисля грабеж, за да скрие загубата.

3150 лева и същият сценарий

През 2024 г. МВР съобщава за 21-годишен работник, който подава сигнал за кражба на пари от товарен автомобил. При проверката се оказва, че той е проиграл 3150 лева служебни средства в игрална зала в Исперих, след което подал фалшив сигнал, за да прикрие загубата.

Какво се повтаря през годините?

Когато отделни истории бъдат събрани на едно място, започва да се вижда нещо много по-важно от отделните суми. В продължение на години се повтаря една и съща опасна последователност: човек губи пари, не може да приеме загубата, започва да играе отново, за да ги върне, губи още, появяват се дългове и нужда от бързи средства, а чуждите пари започват да изглеждат като последен шанс.

Това е моментът, в който проблемът вече не остава само личен. Работодателят губи средства, семейството може да бъде поставено под финансов натиск, друг човек може да стане жертва на кражба или измама, а полицията и прокуратурата се оказват въвлечени в последиците от една зависимост.

Проблемът не е само в размера на залога. Проблемът е в момента, в който човек вече не приема загубата като загуба, а започва да я възприема като сума, която задължително трябва да си върне. Тогава следващият залог вече не е просто желание за печалба. Той може да се превърне в опит да бъде поправена предишната грешка.

А когато и това не успее, човек може да започне да търси пари по друг начин. Може би най-човешкото обяснение на тази опасна спирала се крие в две изречения: "Ще си върна парите" и след това - "Нямам друг избор".

Първото може да върне човека обратно в казиното. Второто може да го изведе оттам към заложната къща, към чуждата банкова сметка, към работодателските пари, към лъжата или дори към престъплението.

Криминалната хроника у нас не доказва, че хазартът неизбежно води до престъпност. Тя обаче показва нещо далеч по-тревожно - когато зависимостта се съчетае с дългове, финансов натиск и отчаяно преследване на загубите, престъплението понякога започва там, където свършват собствените пари.

А зад всяка такава сума стои човек. Някой, който е загубил пари. Някой, който е бил излъган. Някой, чиято собственост е била отнета. Някой, който е чакал заплата, която вече няма да получи. И в най-тежките случаи - човек, който никога повече няма да се прибере у дома.

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Проектът „Заложи на мен" 2026 се изпълнява от Фондация „Евроскок" с финансовата подкрепа на Национална програма за превенция и информираност (2026 - 2030) към Министерство на младежта и спорта. Изготвеното съдържание е отговорност на бенефициера.