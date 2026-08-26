Разследващият главния прокурор е получил сигнал, който се проверява

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Сигнал срещу изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова е постъпил при ad hoc прокурора Антон Урумов, който има правомощия да разследва престъпления, извършени от главния прокурор или неговите заместници.

Сигналът е депозиран на 14 август и съдържа лична оценка и твърдения за противоправни действия от страна на и.ф. главния прокурор, съобщиха от пресцентъра на Висшия съдебен съвет.

С писмо от 17 август Антон Урумов е изпратил сигнала по компетентност до ръководителя на Наказателната колегия на Върховния касационен съд. Целта е да бъде преценено дали са налице необходимите предпоставки за предприемане на действия по него, предава БТА.

Прокурорската колегия на ВСС е приела за сведение информацията, предоставена от Урумов.

Ваня Стефанова беше определена от Прокурорската колегия за изпълняваща функциите главен прокурор на 22 април за срок от шест месеца.

Антон Урумов, който е съдия от Софийския градски съд, беше определен в края на миналата година за ad hoc прокурор, който да разследва главния прокурор и неговите заместници.