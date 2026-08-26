ДБ чака "Промяната" за "общ подход" при избора на членове за ВСС

От "Демократична България" ще направим своите номинации за членове на ВСС, ще припознаем част от предложенията на гражданския сектор. Вероятно е да направим свои нови. Нашето виждане е, че добре да имаме общ подход с колегите от "Продължаваме промяната" и полагаме усилия консултациите да започнат незабавно заедно в бившите ни коалиционни партньори.

Това заяви председателят на парламентарната група на "Демократична България" на брифинг в парламента, след като по-рано днес председателят на правната комисия Янка Тянкова от "Прогресивна България" обяви, че към Народното събрание са подадени 26 номинации за съдебната и прокурорската колегии във ВСС. До 9 септември депутатите трябва да решат дали да припознаят някои от тях или да номинират други. Йорданова не посочи конкретна дата за преговорите с ПП, но увери, че след като проведат вътрешните си разговори ще дадат повече информация. Днес трябва да бъдат обявени имената, които неправителственият сектор предлага за парламентарната квота във ВСС.

"Видно е от широкия набор, големия брой кандидатури, че процедурата, която бе въведена по наше настояване за широко отваряне на възможността за номинации и за широко участие на гражданския сектор при формирането на обществената квота във ВСС сработи", доволна е бившата правосъдна министърка. И макар текстовете да минаха и с гласовете на мнозинството, Йорданова настоя, че управляващите не ги чули по време на дебата за процедурните правила, дори опитали "чрез различни участници в обществото" да ги подиграват за тези им предложения.

"Този подход работи. Освен висока конкурентност видно е. че и качественото съдържание на тези предложения и номинации е много високо. Вдига се летвата за професионалните качества, способността да се отстояват позиции. Това е добро начало, надявам се, на процес, който ще приключи с качествен избор на членове на ВСС", каза шефката на парламентарната група на ДБ. Отговорността на политиците в НС била да осигурят качествен състав на кадровия орган в съдебната власт.

Политическата криза в България не може да бъде решена, без да бъде решена кризата в съдебната власт, настоя Йорданова.