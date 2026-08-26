МВР получи от "Зелени балкани" данни за всички отравяния на лешояди през последните години

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Министерството на вътрешните работи е поискало от „Зелени Балкани" информация за всички случаи на отравяне на лешояди през последните години. Това съобщи пред БТА Ивелин Иванов, директор „Природозащита" в организацията.

По думите му списъкът вече е изпратен на МВР, като в него са описани отделните случаи и са посочени най-показателните от тях.

Иванов определи като положителен знак реакцията на полицаите от Районното управление в Карлово и ангажираността на прокуратурата в Пловдив след задържането на заподозрян за отравянето на лешояди в Национален парк „Централен Балкан".

Според него действията на институциите по конкретния случай могат да доведат до развитие и по други случаи на отравяне.

Той изрази надежда, че общественият и медийният отзвук ще имат възпиращ ефект върху хората, които използват отрови.

Брадатите лешояди Надежда, Сливен и Ханс вече са успешно адаптирани в природата. Птиците летят над Сливенските камъни, като Сливен вече е достигал и до Централен Балкан.

Те са били освободени преди смъртта на брадатия лешояд Боев, а процесът по адаптирането им е започнал много преди инцидента.

Междувременно е планирана среща между представители на Министерството на околната среда и водите, МВР и Фондацията за опазване на лешоядите в Европа.

По думите на Иванов фондацията координира дейностите по опазването на лешоядите в Европа и е изпратила писмо до МВР във връзка със случаите на отравяне.

Очаква се на срещата да бъде обсъдена необходимостта от по-сериозни действия за прекратяване на отравянията, както и възможни промени, които да осигурят дългосрочно решение на проблема.

Иванов посочи, че още след случая през февруари е имало институционална реакция, но сега според него са необходими конкретни действия.

В Национален парк „Централен Балкан" бяха открити мъртви девет птици – пет черни лешояда, два белоглави лешояда, един брадат лешояд и един гарван.

Сред загиналите беше и брадатият лешояд Боев – първото брадато лешоядче, освободено в България.