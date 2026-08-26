Измамници плъзнаха из Хисарско, общината призова хората да внимават

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В района на община Хисаря и близките до нея населени места са постъпили сигнали за измами, извършвани от лица, представящи се за представители на държавни органи и институции.

За това съобщиха от администрацията на града и призоваха жителите да бъдат внимателни.

"Не давайте пари, ценности или лични данни - дори ако твърдят, че "помагат на полицията" или провеждат "операция срещу измамници", написаха от общината. И посъветваха жителите, ако забележат съмнителни хора, да подадат сигнал на телефон 112 или МВР - Хисаря.