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Измамници плъзнаха из Хисарско, общината призова хората да внимават

24 часа Пловдив онлайн

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Хисаря Снимка: Фейсбук/Община Хисаря-Municipality of Hisarya

В района на община Хисаря и близките до нея населени места са постъпили сигнали за измами, извършвани от лица, представящи се за представители на държавни органи и институции.

За това съобщиха от администрацията на града и призоваха жителите да бъдат внимателни. 

"Не давайте пари, ценности или лични данни - дори ако твърдят, че "помагат на полицията" или провеждат "операция срещу измамници", написаха от общината. И посъветваха жителите, ако забележат съмнителни хора, да подадат сигнал на телефон 112 или МВР - Хисаря. 

Хисаря Снимка: Фейсбук/Община Хисаря-Municipality of Hisarya

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