Измамници плъзнаха из Хисарско, общината призова хората да внимават

В района на община Хисаря и близките до нея населени места са постъпили сигнали за измами, извършвани от лица, представящи се за представители на държавни органи и институции.
За това съобщиха от администрацията на града и призоваха жителите да бъдат внимателни.
"Не давайте пари, ценности или лични данни - дори ако твърдят, че "помагат на полицията" или провеждат "операция срещу измамници", написаха от общината. И посъветваха жителите, ако забележат съмнителни хора, да подадат сигнал на телефон 112 или МВР - Хисаря.