За ден 25 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 5 - за наркотици

В рамките на изминалия ден са установени общо 25 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол, 15 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 10 - с над 1,2 на 1000, един са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират петима, а четирима са отказали тестване. 15 241 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата. Извършен е контрол на 18 613 водачи и пътници. Съставени са 4574 фиша и 414 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.