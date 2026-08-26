Ара Маликян носи в Русе музика от различни светове

Една вечер, в която класическата музика среща фламенко, джаз, танго и близкоизточни влияния, очаква публиката в Русе на 10 октомври с „Intruso" на Ара Маликян. Спектакълът събира различни музикални традиции и култури и ги превръща в характерното за световноизвестния цигулар звучене, съобщиха от общината.

Именно пътуванията и срещите с различни култури са сред най-силните влияния върху творческия път на Маликян. Световноизвестният цигулар е свирил в повече от 50 държави, а всяко ново място и всяка среща се превръщат в част от неговия артистичен език. Затова „Intruso" събира различни традиции и ги превръща в характерното за Маликян звучене.

Историята на музиканта също започва с необичайна среща. Роденият в Бейрут в арменско семейство Маликян получава първата си цигулка от своя баща и още като дете открива в инструмента свой приятел и съюзник. На 12 години изнася първия си голям концерт, а на 15 години става най-младият студент, приет с държавна стипендия в престижния Музикален университет в Хановер. По-късно продължава професионалното си развитие в Лондон. снимка: Община Русе

Днес Маликян е сред най-разпознаваемите цигулари на съвременната сцена, но самият той не приема идеята за „завършен" артист. За него музикантът трябва непрекъснато да се променя, да търси нови звуци и да излиза от познатото. Именно този стремеж стои в основата на „Intruso" – спектакъл, който обещава среща с музика, в която различните жанрове свободно се преплитат.

Русенската публика ще има възможност да преживее това музикално пътешествие на 10 октомври от 19 ч. в „Арена Русе". Гостуването е част от турнето „Intruso" и се реализира в рамките на 65-ото издание на Международния фестивал „Мартенски музикални дни".

Закупените за март билети остават валидни и не е необходимо да бъдат заверявани или подменяни.

За желаещите да станат част от музикалната вечер все още има налични билети. Те могат да бъдат закупени онлайн чрез Entase и Kupibileti.bg .