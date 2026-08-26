Починал е българският шофьор, пострадал при челен удар между два тира в Луковитско

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Починал е българският шофьор, пострадал при челен удар между два товарни автомобила в Луковитско. Това съобщи експертът по "Връзки с обществеността" на УМБАЛ "Д-р Георги Странски" Стоянка Вашкова.

Шофьорът от Пловдив, на 62 години, е транспортиран в Мултипрофилното спешно отделение на лечебното заведение в много тежко състояние. При прегледа са констатирани множество травми. Той е бил реанимиран и интубиран от екипа на отделението. Най-тежка е била гръдната травма, която е била несъвместима с живота, предава БТА.

Другият пострадал, румънският водач на единия от двата ТИР-а, участвали в тежкия челен сблъсък тази сутрин на пътя Русе–София, след въздушна медицинска евакуация, е приет в плевенска болница, която разполага със собствена лицензирана хеликоптерна площадка.

Той е с тежка съчетана травма - фрактура на бедрената кост, фрактура на раменната кост, шест счупени ребра и лицева травма с разкъсно-контузни рани.

От болницата казаха още, че веднага след кацането пациентът е поет от мултидисциплинарен екип и са извършени необходимите диагностични и лечебни действия. Към момента той е настанен в реанимацията на болницата, където състоянието му се проследява от екипа по анестезиология и интензивно лечение.

Катастрофата е станала около 7:35 ч. между селата Румянцево и Петревене при челен удар между български и румънски товарен автомобил.