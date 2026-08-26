Димитър Стоянов: Дроновете, изплували от Черно море, не носят взрив, руски са

Остатъците, които в момента изплуват по плажовете не трябва да бъдат третирани като такива, нарушили въздушното ни пространство, категоричен бе военният министър

Все още няма отговор от украинската страна за падналия край Кардам дрон

Дроновете, изплували през последните дни по българското черноморие, не носят боеприпаси. Те са разузнавателни дронове и дронове - примамки.

Това заяви военният министър Димитър Стоянов преди да бъде изслушан от редовната комисия в парламента. Днес стана ясно, че Военноморските сили са обезвредили 3 дрона, изплували на родното крайбрежие.

Един от дроновете бе открит на брега в местността „Кабакум" край Варна. Друг безпилотен летателен апарат бе забелязан във водите на Черно море край Поморие. Военнослужещите са идентифицирали обекта и са го унищожили на място в морето. Третият дрон бе открит във водите край местността „Паша дере", южно от Варна. След разузнаване той също е бил взривен в морето.

Отделен случай е регистриран в района на курортния комплекс „Камчия". Там екипът е установил, че откритият обект е крило от военен дрон, изхвърлено от морето.

"Те не са опасни, но това по никакъв начин не трябва да успокоява българските граждани там, където видят такъв дрон, изплувал на плажа. Задължително трябва да се вземат мерки за безопасност, да стоят колкото се може по-далеч от тези дронове. Имаме формирования, които работят по тях, но те няма как да бъдат едновременно на няколко места, а все по-често се случва (да изплуват дронове или части от тях от Черно море - б.р.)", обясни министърът.

Но предупреди, че дроновете "няма да спрат", защото интензивността на войната между Русия и Украйна в района на Одеса и Измаил е значителна през последните дни. А морските течения в момента пренасят части от дроновете, насочени към тези части на Украйна.

"Основно дроновете са руски, има "Гербер" като примамки и "Орлан" като разузнавателни. Някои дори не можем да ги разпознаем, защото има само част от крило или опашка. Този процес е нормален и не трябва да изненадва никого - войната е много близо до нас и това са последствията", каза Стоянов.

За падналия край Кардам дрон, който бе и първият, навлязъл в българското въздушно пространство и паднал в страната, министърът заяви, че все още министерството на отбраната няма отговор от украинска страна за него.

На 8 август дрон навлезе в българското въздушно пространство и се взриви на 100 метра навътре от границата. След първоначалния анализ от военното министерство съобщиха, че падналият край Кардам апарат е дрон примамка "Майя", които се ползват широко от украинската армия. Бяха изследвани частите, които са намерени от дрона, бе направен и опит да се извлече информация за траекторията на самия полет. На третия ден след инцидента МО пусна и кадри от разбилия се апарат.

Голяма част от елементите на управленската платка се оказа повредена. Открит бе GPS модулът, но по него не можаха да бъдат открити летателните координати. Дронът е с дървена конструкция, единствената метална част е двигателят, съобщи министърът на отбраната тогава. Летателният обсег на дрона бил до 600 км, а горивото - бензин.

"Попринцип този отговор следва вече да отиде към военната прокуратура. Случаят е под юрисдикцията на Военна прокуратура - Сливен. Те водят случая и повече информация не получаваме", допълни Стоянов.

"Какво се случва в България? Имаше един дрон, който падна в Кардам и това е. Остатъците, които в момента изплуват по плажовете не трябва да бъдат третирани като такива, нарушили въздушното ни пространство. Те просто са довлечени от морето", каза още той.

А за планираната европейска инициатива за изграждане на т.нар. стена от дронове, министърът заяви:

"Ако някой може да обясни какво е стена от дронове, нека го направи. Няма такова нещо, не съществува и няма как да бъде изградено. Антидрон системите имат определен радиус на действие. Представяте ли си цялата ни граница трябва да бъде опасана с такива? Това просто няма как да стане. Това е като нашата противовъздушна отбрана - прави се обектова и това правим в момента".

В края на септември 2025 г. бе обявено, че България ще бъде част "стена от дронове", която ЕС заяви, че обмисля да създаде по източните си граници. Това се разбра от думите на говорителя на Европейската комисия Тома Рение, а по-късно бе потвърдено и от тогавашният министър на отбраната Атанас Запрянов.

Причината за създаването на т. нар. стена бяха тогавашните руски провокации във въздушните пространства на Полша, Румъния и Естония, както и серията от неидентифицирани дронове в небето над Дания и Норвегия, заради които бяха затворени няколко големи летища.

Тогава представители на страните, които трябваше да участват в инициативата, проведоха онлайн среща и с еврокомисари. Обсъдена бе нуждата ЕС да разработи допълнителни способности, които включват радари, акустични сензори и друго оборудване за откриване на дронове, включително по-малките апарати, които летят ниско. А експерти прогнозираха, че ЕС може да финализира "стената" за 1 г., но не е сигурно дали графикът може да бъде спазен.