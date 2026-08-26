Надежда Нейнски с орден от Зеленски

Бившият външен министър Надежда Нейнски е удостоена с орден от Володимир Зеленски, става ясно от указ на украинския президент, подписан на 21 август. Нейнски е единствената българка сред отличени лидери от различни държави, сред които и канцлерът на Германия Фридрих Мерц.

Отличията се дават на хора, допринесли в борбата за свободна Урайна, укрепване на отношенията между държавите, защита на териториалната цялост и паметта на украинския народ.

Нейнски е удостоена с ордена на княгиня Олга.

"Приемам това отличие с огромна благодарност и дълбоко вълнение. Битката на Украйна за свобода и независимост е много повече от битка за самата Украйна. Това е битка за сигурността на цяла Европа, за правото на народите сами да определят своето бъдеще и за ценностите, върху които е изграден свободният свят. Европейската сигурност започва там, където се отстоява свободата на Украйна — и тя е неразривно свързана със сигурността и бъдещето на България. Затова вярвам, че подкрепата за Украйна не е просто въпрос на солидарност, а на историческа отговорност и защита на самата свобода, коментира бившият външен министър, потърсена от "24 часа".

Тази битка я чувствам дълбоко лично. Тя винаги е била в основата на моята политическа кариера и на убежденията, които съм отстоявала през целия си път, добави Нейнски.