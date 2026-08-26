Откриха тялото на 7-годишното дете, изчезнало в морето край Созопол

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Откриха тялото на 7-годишното момченце, изчезнало във вторник вечерта на плаж Хармани в Созопол. Детето, което е от Свищов, било повлечено от морското течение в района на третия спасителен пост.

То е открито от водолазите в края на плаж Хармани в южна посока, съобщават от ОД МВР Бургас.

Предстои извършването на оглед и откарване на тялото за аутопсия в отделението по съдебна медицина към УМБАЛ Бургас.

52-годишният родител завел и трите си деца на плаж в неохраняемия часови пояс. Бащата влязъл във водата с две от децата си. Докато отделял внимание на едното - другото било повлечено от течението. Бащата бил спасен от двама спасители, които се притекли на помощ в извън работното си време, но детето изчезнало в бурното море.