„Играй Русе" превръща учениците в изследователи на историята на своя град

Шестокласници от СУПНЕ „Фридрих Шилер" и ОУ „Олимпи Панов" създадоха свои настолни игри, посветени на историята, архитектурата и културното наследство на Русе. Проектът „Играй Русе" е реализиран по идея на сдружение „Градоред" в рамките на програма „Учим заедно" на фондация „Заедно в час".

Учениците, които изучават факултативната дисциплина „Русезнание", преминават през целия процес – от проучването на исторически личности, сгради, събития и градски легенди до създаването, тестването и усъвършенстването на собствените си игри. В продължение на една учебна година те работят с ръководителите си Деница Великова и Айсел Бекирова и със специалиста по настолни игри Деян Георгиев, като се запознават с игрови механики, баланс, управление на ресурси и създаване на правила.

В резултат са създадени две игри. „Русе под вълните на Дунав" на учениците от СУПНЕ „Фридрих Шилер" поставя участниците в ролята на пазители на града, които трябва да събират ресурси, да укрепват застрашени сгради и да възстановяват културното наследство след природно бедствие. „Познаваш ли Русе?" на учениците от ОУ „Олимпи Панов" използва въпроси и любопитни факти, чрез които играчите научават повече за историята и забележителностите на града.

Проектът насърчава не само познанията за Русе, но и уменията за работа в екип, критично мислене, аргументиране на решения и приемане на обратна връзка. Учениците многократно тестват и променят своите идеи, като превръщат грешките в част от процеса на учене и усъвършенстване на крайния продукт.

Създадените игри предстои да бъдат включени в образователния процес през учебната 2026/2027 г. в училищата, които предлагат факултативната дисциплина „Русезнание". От септември те ще бъдат достъпни и в Регионална библиотека „Любен Каравелов" – Русе и в клуба за настолни игри „Board Games Ruse".

На 27 септември в „Board Games Ruse" ще се проведе открито събитие, на което желаещите ще могат да се запознаят с двете игри и да ги изпробват. Участието ще бъде с предварително записване, а допълнителна информация ще бъде публикувана в социалните канали на сдружение „Градоред". Програмата "Учим заедно" на фондация "Заедно в час" се реализира с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България".