Бивши министри и екс депутатка номинирани за членове на ВСС. Вижте всички имена

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Бившият министър в кабинета "Гюров" Андрей Янкулов и заместничката му в правосъдното министерство Таня Радуловска, както и екс депутатката Цвета Рангелова са сред номинациите на неправителствения сектор за парламентарната квота в новия ВСС.

На сайта на парламента вече са публикувани 26-те номинации за членове на ВСС от парламентарната квота. По новите процедурни правила номинации идват първо от неправителствения сектор, след това депутатите имат време да се запознаят с кандидатурите и да ги припознаят, както и да направят нови.

Днес председателят на правната комисия в НС Янка Тянкова от "Прогресивна България" обяви, че има 26 номинации, които са от академичните среди, граждански организации, физически и юридически лица. До 9 септември и народните представители ще могат да добавят имена в списъка.

Андрей Янкулов е в номинациите за прокурорската колегия. Зад него застават фондациите „Антикорупционен фонд", „Български адвокати за правата на човека", „Български институт за правни инициативи", „Институт за пазарна икономика" и друженията „Правосъдие за всеки", „Български Хелзинкски комитет", „Програма Достъп до информация". Същите организации застават и зад Таня Радуловска, която е предложението им за съдийската колегия.

Бившата депутатка от "Възраждане" Цвета Рангелова, която не успя да получи нов мандат и се върна към адвокатската си кариера сега е номинирана за място в съдийската колегия - от „Движение Ние жените".

Бригаден генерал Румен Любенов Петков пък се е самономинирал за съдийската колегия. През 2021 г. Съдийската колегия на ВСС го избра за административен ръководител и председател на Военно-апелативен съд.

За прокурорската колегия номинация е получила Емилия Пашалиева-Риажи, която работи в Апелативната специализирана прокуратура. Номинирана е от адвокат Любомир Георгиев. Конкуренция й прави Кети Стефанова Бозукова-Пеева, която е адвокат и е главен секретар на Съюза на юристите в България - номинацията идва от тази организация и председателя й Владислав Славов.

Десислава Пиронева е предложена за прокурорската колегия от председателката на Сдружение „Международен правен център – Интернешънъл Лигъл Адвайс Център" Гинка Тодорова. Пиронева два пъти бе сред кандидатите за български европейски прокурор, включително и в началото на годината.

Апелативният съдия Стефан Милев също е кандидат за прокурорската колегия по номинация на проф. Таня Йосифова, а последното име за проф. д-р Екатерина Гетова - на сдружение „Инициатива Единение".

За съдийската колегия са номинирани Стою Христов Згуров и Красимира Неофитова Милачкова.

Единственият български юрист академик – проф. д.ю.н. Иван Русчев, директорът на Института за държавата и правото на БАН проф. Екатерина Салкова и бившият вътрешен министър, настоящ преподавател проф. Веселин Вучков също са сред имената.

И друг бивш вътрешен минстър, Емануил Йорданов, има номинация за съдийската колегия в новия ВСС.

Председателката на Софийския апелативен съд Даниела Георгиева Дончева е посочена от Красимир Премянов в качеството му на председател на Сдружение „Съюз на тракийските дружества в България".

Кандидат за съдийската колегия пенсиониран в началото на годината Спас Иванчев, който работеше във ВКС. Адвокатите Анели Чобанова, Петър Тренев и Петьо Славов също са в списъка на гражданските номинации. Такива има още за бившия зам.-шеф на ВКС и ръководител на Търговската колегия Евгений Стайков, Теодора Пешева-Николова, проф. Ганета Минкова, д-р Деница Александрова- Митрова, Силвия Цанова, Росица Иванова и Светлозар Георгиев Георгиев.