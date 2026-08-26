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Разследват висши чиновници от Министерството на здравеопазването заради лиценза на денталната клиника в Пловдив, известна със смъртта на 6-годишния Ангел

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6-годишният Ангел СНИМКА: ФЕЙСБУК

Софийската градска прокуратура започна разследване з атова, че през февруари т.г. длъжностно лице в Министерството на здравеопазването не е изпълнило служебните си задължения за лиценза на дентална клиника в гр. Пловдив. Според прокуратурата това е направено с цел да набави облага за лечебното заведение. 

Предмет на разследването са действията и бездействията на длъжностни лица, свързани с поддържането и контрола върху разрешението за лечебна дейност на лечебното заведение, включително спазването на нормативните изисквания, уреждащи лицензионния режим.

Разследването е отделно и самостоятелно от наказателното производство за смъртта на 6-годишния Ангел. Детето почина след упойка заради медицинска манипулация в същата дентална клиника. След това е имало проверка от  Изпълнителна агенция „Медицински надзор", която показа, че клиниката е работила извън правилата, определени от здравните власти.

На 11 март Окръжната прокуратура в Пловдив обвини за смъртта на Ангел двама анестизеолози и стоматолог от денталната клиника. 

6-годишният Ангел СНИМКА: ФЕЙСБУК

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