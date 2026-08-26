Николай Димитров: Модернизираме училищния двор на Гимназията по туризъм в Слънчев бряг

Преди началото на новата учебна година Община Несебър извършва ремонт на училищния двор и спортната инфраструктура в Професионалната гимназия по туризъм „Иван Вазов" в Слънчев бряг - запад. Част от съществуващото пространство се преобразява в модерна и безопасна зона за спорт и отдих, отговаряща на всички съвременни стандарти.

Новата мултифункционална площадка ще предоставя възможности за практикуване на баскетбол, волейбол и мини футбол, като към нея се изгражда и модерна лекоатлетическа писта за бягане. Теренът се оборудва с изцяло нови съоръжения, сред които баскетболни конструкции, волейболни стълбове с предпазни мрежи и футболни врати.

„Инвестициите в училищната и спортната инфраструктура са най-сигурният начин да мотивираме нашите деца да водят здравословен и активен начин на живот. С обновяването на двора в ПГТ „Иван Вазов" в Слънчев бряг създаваме сигурна, модерна и вдъхновяваща среда, която отговаря на всички съвременни стандарти за спорт. Нашата цел е всяко училище в общината да разполага с бази, които да отговарят на ежедневните потребности на учениците за физическо възпитание.", коментира кметът на Несебър Николай Димитров.

Очаква се новата спортна база ще да бъде напълно готова и достъпна за учениците за предстоящата 2026/2027 учебна година.

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