С подводен дрон задържаните трафиканти на марихуана искали да я пласират в Турция (Видео)

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Специален дрон е бил използван в канала за подводен трафик на наркотици, разбит преди дни от служители на Борба с организираната престъпност в Областната дирекция на МВР Бургас.

Това стана ясно на брифинг в прокуратурата, в който участваха окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев и началникът на бургаските антимафиоти Павел Колев.

Според разследващи с използвания подводен дрон могат да се предприемат гмуркания до 40 метра. Предстои назначаване на техническа експертиза, чиято цел е да установи точното устройство и механизъм за пренасяне на наркотиците под вода.

Повдигнати са обвинения на двамата арестувани, обвиненията са за държане и разпространение на наркотици в особено големи размери.

Предвидената от законодателя наказателна отговорност е лишаване от свобода от 5 до 15 години и парична глоба, каза прокурор Чинев. И добави, че държавното обвинение ще поиска постоянен арест спрямо двамата мъже. Те са на 42 г. и 53 г, единият е известен ресторантьор със заведения в Слънчев бряг.

До разбиването на канала за подводен трафик на дрога се стигнало след получена оперативна информация за няколко лица, които готвели подводен трафик на голямо количество наркотици към Турция.

В хода на полицейската операция в района на Царево е задържан мъж, в чийто автомобил са открити близо 100 пакета с канабис - всеки по килограм. Наркотици са открити и в едно от заведенията на единия от задържаните.

Според прокуратурата част от заловените наркотици са били предназначени за турския пазар.