ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ваксинират срещу антракс стотици животни в Ловешко...

Времето София 31° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23453913 www.24chasa.bg

Водоноски и бутилирана вода за хората, пострадали от потопа в Струмяни

Тони Маскръчка

1732
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Водоноски и бутилирана вода за хората, пострадали от потопа в Струмяни. СНИМКА: ВиК - Благоевград

Вода за жителите на засегнатите от потопа населени места в община Струмяни осигурява вече втори ден ВиК - Благоевград. Това се наложи заради прекъснатото водоснабдяване вследствие на нанесените поражения по довеждащия водопровод за група „Плоски". Водното дружество предприе незабавни мерки за осигуряване на вода за жителите на засегнатите населени места - Струмяни, Илинденци и Микрево.

Водоноските са на разположение на жителите до възстановяване на нормалното водоснабдяване.
Междувременно аварийните екипи продължават работа по локализиране и отстраняване на повредите по довеждащия водопровод.

Пред читалището в Струмяни се раздава и бутилирана вода, която е дарение за местното население.

Продължава разчистването на тоновете кал, скали и дървета, които заляха Струмяни при пороя и бурята от неделя вечерта. На терен са стотици пожарникари, горски служители, военни и много доброволци от Благоевград, София, Сандански и Петрич. Част от пътищата вече са проходими. Жп линията обаче остава затворена в около 700-метров участък и пътниците във влаковете се превозват с автобуси.

В общината е обявено бедствено положение.

Водоноски и бутилирана вода за хората, пострадали от потопа в Струмяни. СНИМКА: ВиК - Благоевград
Водоноски и бутилирана вода за хората, пострадали от потопа в Струмяни. СНИМКА: ВиК - Благоевград
Водоноски и бутилирана вода за хората, пострадали от потопа в Струмяни. СНИМКА: ВиК - Благоевград
Водоноски и бутилирана вода за хората, пострадали от потопа в Струмяни. СНИМКА: ВиК - Благоевград
Водоноски и бутилирана вода за хората, пострадали от потопа в Струмяни. СНИМКА: ВиК - Благоевград
Водоноски и бутилирана вода за хората, пострадали от потопа в Струмяни. СНИМКА: ВиК - Благоевград
Водоноски и бутилирана вода за хората, пострадали от потопа в Струмяни. СНИМКА: ВиК - Благоевград
Водоноски и бутилирана вода за хората, пострадали от потопа в Струмяни. СНИМКА: ВиК - Благоевград
Водоноски и бутилирана вода за хората, пострадали от потопа в Струмяни. СНИМКА: ВиК - Благоевград

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики и всичко, за което плачем