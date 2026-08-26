Водоноски и бутилирана вода за хората, пострадали от потопа в Струмяни

Вода за жителите на засегнатите от потопа населени места в община Струмяни осигурява вече втори ден ВиК - Благоевград. Това се наложи заради прекъснатото водоснабдяване вследствие на нанесените поражения по довеждащия водопровод за група „Плоски". Водното дружество предприе незабавни мерки за осигуряване на вода за жителите на засегнатите населени места - Струмяни, Илинденци и Микрево.

Водоноските са на разположение на жителите до възстановяване на нормалното водоснабдяване.

Междувременно аварийните екипи продължават работа по локализиране и отстраняване на повредите по довеждащия водопровод.

Пред читалището в Струмяни се раздава и бутилирана вода, която е дарение за местното население.

Продължава разчистването на тоновете кал, скали и дървета, които заляха Струмяни при пороя и бурята от неделя вечерта. На терен са стотици пожарникари, горски служители, военни и много доброволци от Благоевград, София, Сандански и Петрич. Част от пътищата вече са проходими. Жп линията обаче остава затворена в около 700-метров участък и пътниците във влаковете се превозват с автобуси.

В общината е обявено бедствено положение.