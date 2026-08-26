Близо 400 незаконни присъединявания към ВиК мрежата са разкрити от началото на годината

Близо 400 незаконни присъединявания към водоснабдителните системи са разкрити и премахнати от началото на годината

Подобрена е инфраструктурата в Плевен, Омуртаг, Панагюрище, а питейните язовири към началото на юли са пълни на около 90%

Незаконните присъединявания към водоснабдителните системи са разкрити и премахнати за първите седем месеца на годината от служителите на държавните ВиК оператори, част от системата на „Български ВиК холдинг" ЕАД и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Борбата с незаконните включвания към водопроводите е сред важните мерки за ограничаване на търговските загуби на вода и гарантиране на справедливо и надеждно разпределение на наличния воден ресурс между потребителите. През 2025 г. са установени общо 892 незаконни присъединявания.

МРРБ, „Български ВиК холдинг" ЕАД и водоснабдителните дружества предприемат последователни действия в изпълнение на целенасочената политика за повишаване сигурността на водоснабдяването и поддържането на сигурна и надеждна ВиК инфраструктура. Предприемат се и поредица от мерки за ограничаване на периодите с недостиг и водни режими в страната. Основен приоритет е модернизацията на водоснабдителната инфраструктура, намаляването на загубите на вода и повишаването на сигурността при водоснабдяването. Целенасочено се работи в регионите, които изпитват най-сериозни затруднения с водоснабдяването.

Плевен

„Водоснабдяване и канализация – Плевен" ЕООД, например, системно и последователно изпълнява идентифицираните от МРРБ и местната власт краткосрочни и средносрочни мерки, насочени към трайното гарантиране сигурността на водоснабдяването за десетки хиляди жители в област Плевен, които бяха засегнати от сериозен воден режим през 2025 г. Към средата на настоящата 2026 г. вече са изпълнени повече от 6,3 километра нови водопроводи, като до края на годината предстои изграждането на още 9,5 километра водоснабдителни съоръжения. До края на 2027 г. „ВиК" ЕООД – гр. Плевен планира да реконструира и изгради близо 30 километра водопроводна мрежа в областта на стойност близо 1,9 млн. евро. Паралелно с реализацията на инвестиционната програма, „ВиК" ЕООД – гр. Плевен извърши мащабно обследване, почистване и възстановяване на съществуващите водоизточници. Изпълнява се и цялостна програма за намаляване на загубите на вода чрез локализиране на най-компрометираните участъци от мрежата, модернизация на съществуващите съоръжения и внедряване на интелигентни системи за управление. Сред изпълняваните паралелно средносрочни мерки е работата по финансиран от Програма „Околна среда" 2021-2027 г. проект на стойност 72,7 млн. евро. Той предвижда модернизиране на ключови елементи от ВиК инфраструктурата на гр. Плевен чрез реконструкция на водопроводната мрежа, помпени станции, резервоари, внедряване на системи за управление на налягането, SCADA и GIS технологии.

Омуртаг

След десетилетия на хронични проблеми с водоснабдяването Омуртаг вече е сред регионите, в които се реализира цялостен пакет от инфраструктурни мерки с амбицията да бъде постигнато трайно решение на един от най-тежките проблеми за местните жители. „Водоснабдяване и канализация" ООД – Търговище подкрепя Община Омуртаг при изпълнението на проектите по общинската програма за подмяна на градската ВиК мрежа, като част от втория етап на реконструкцията на водопроводната мрежа в града. Операторът извършва присъединяване на съществуващите водомерни възли към новоизградената водопроводна мрежа. Успоредно с това се модернизира SCADA системата на напорен водоем „Лисец", изгражда се нова система за управление между помпена станция и напорен водоем „Камбурово", рехабилитират се санитарно-охранителните зони на водовземните съоръжения и се реконструират компрометирани участъци от водопроводната мрежа в населените места на общината. Предвидено е и разширяване на дистанционния мониторинг и управлението на системата чрез внедряване на модерни интернет технологии. ВиК – Търговище реализира и проект за наблюдение работата на довеждащия водопровод от язовир „Ястребино" чрез 12 логера (електронни устройства за запис на данни) за налягане. Посредством устройствата се следи работата на съоръжението в реално време.

Панагюрище

През 2025 г. успешно приключи изграждането на язовир „Луда Яна" и прилежащата му инфраструктура. Това е един от най-значимите инфраструктурни проекти за гарантиране на дългосрочната водна сигурност в Южна България. „Луда Яна" се намира в процес на поетапно завиряване, като водният му обем е частично запълнен. МРРБ предвижда изготвянето на прединвестиционно проучване за обект „Водоснабдителна система Луда Яна". То ще даде възможност за изготвяне на цялостна визия за дългосрочното развитие на водоснабдителната система в региона и ще създаде необходимата основа за последващи инвестиции, насочени към гарантиране на устойчива водна сигурност.

Питейни язовири

Прилага се засилен режим на наблюдение и управление на комплексните и значими язовири за питейно-битово водоснабдяване. Чрез ежедневно проследяване на наличните водни обеми, оптимизиране на графиците за водоползване и своевременно предприемане на превантивни мерки се гарантира устойчивото използване на водния ресурс при запазване на необходимите резерви за населението. Резултатите от тази последователна политика са показателни – към началото на юли язовирите за питейно-битово водоснабдяване са запълнени на около 90% от общия си полезен обем, което осигурява значително по-висока степен на сигурност за водоснабдителните системи в страната.