Комисар Иван Аврамов е новият зам.-директор на ОДМВР – Монтана

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Комисар Иван Аврамов е новият заместник-директор на ОДМВР – Монтана. Назначението е в сила от днес, 26 август, със заповед на министъра на вътрешните работи.

През последната година той ръководи Областната дирекция на МВР като директор за период от шест месеца. През последния месец заемаше поста началник на Криминална полиция в РУ – Лом. През 2023 г. също е бил заместник-директор на ОДМВР – Монтана.

Кариерата му в МВР започва през 1996 г. като разузнавач в град Лом. Между 2009 и 2021 г. заема различни ръководни постове в криминална полиция. Роден е през 1972 г. и е завършил висше образование във ВВТУ – София.

За високи резултати комисар Аврамов е награждаван 27 пъти. Като директор на дирекцията получава и най-високите отличия на ведомството: „Почетен медал на МВР" и „Почетен знак на МВР – III степен".

Досегашният заместник-директор комисар Красимир Кирилов напуска системата на МВР. За своята дългогодишна служба и съществен принос в борбата с престъпността той бе изпратен с почетен плакет и грамота, връчени му от директора на ОДМВР – Монтана старши комисар Мариян Божинов.