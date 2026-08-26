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Пъдпъдъците намаляват в област Добрич, щъркелите поемат на юг

Дияна Райнова

2024
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Пъдпъдъци. Снимка: Архив

Пъдпъдъците намаляват в област Добрич, алармират ловци. Те споделят, че с всяка година броят им иамалява. 

"Причината за това е промяната на земеделските практики. Тези птици живеят в нивите.С по-интензивното земеделие и използването на препарати за срещу болести, насекоми, плевели тяхната храна намалява. Отделно от това видът се ловува – не само област Добрич, а и по миграционния път. Пъдпъдъците мигрират на юг и биват отстрелвани , улавяни в мрежи. У нас също се ловува интензивно, не но уловът е голям проблем. Също не са и температурите. Има мнение на ловци, че поставянето на ВЕИ генератори – най-често перки, оказвва влияние. Но до момента това не е изследвано добре", каза Михаил Илиев от Българското дружество за защита на птиците.

„За намаляването на вида следва да се търсят няколко различни причини, които в комбинация причиняват драстичното намаляване на пъдпъдъците през последните години.Може да се очаква в недалечно бъдеще да бъде ограничен ловът на птиците, като по малък брой птици на ловец и по-малко дни за това ловуване в рамките на ловния сезон. Този вид е в лошо състояние не само в България, но и в Европа, особено там, където се развива интензивно земеделие или са са поставени ветрогенератори", добави Илиев.

„Първите щъркели поеха на юг още в края на юли Миграцията на ятата продължава до 5 септември.Изглежда необичайно в горещо време щъркелите да емигрират, но те си имат свои правила.Преди две години отчетохме увеличаване на числеността на гнездата в сравнение отпреди 10 години", каза още Илиев.

Пъдпъдъци. Снимка: Архив

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