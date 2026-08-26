Двамата, пребили до смърт, горили и разчленили 20-годишния Мариян от Кула, се изправят пред съда

Година и половина след жестокото убийство на 20-годишния Мариян Пасков от град Кула Окръжната прокуратура във Видин приключи действията по разследването. В съда вече е внесен обвинителен акт по делото за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин за убития и с особена жестокост. Обвиняемите по делото са 30-годишния Антон Илиев и 22-годишния Валентин Каменов от същия град.

Антон Илиев Валентин Каменов

През есента на 2024 г. Мариян Пасков заживял в имота на обвиняемия Антон в ромската махала на Кула, като му заплащал наем за ползваната от него стая. Той поддържал периодичен контакт с майка си, която живеела във Видин. Преди години жената имала социални затруднения, поради което синът й бил настанен в приемно семейство.

След навършване на пълнолетие Мариян се препитавал със строителство, селскостопанска работа и други, за които получавал възнаграждение.

Пасков бил известен като добродушен и наивен човек, страдал от лека умствена изостаналост, за което имал издадено решение на ТЕЛК.

Вечерта на 1 март 2025 г. Мариян заедно с Антон и Валентин бил на сбирка в съседна къща, където останали до 4.00 ч. на следващия ден. Всички консумирали алкохол. Към края на престоя им двамата обвиняеми отправили упрек към Мариян, че не е нацепил дърва да се сгреят и му нанесли удари с ръце и крака в лицето и тялото.

Побоят над Пасков продължил и след като тримата се прибрали в имота на Антон Илиев.

Там двамата сътрапезници на Мариян продължили да го бият, скачали върху него и го налагали с дървен прът, боли го с вилица и нагорещена маша.

Сутринта на трети март обвиняемите изтрезнели и установили, че пребития Мариян не реагира и няма пулс. Те взели решение да изгорят тялото му, като за целта се снабдили с бензин. Изнесли го в двора и запалили огън. Неизгорените части от тялото на пострадалия изхвърлили в импровизирано сметище край махалата.

Междувременно в града се разчуло за изчезването на Пасков, след като майка му не го била чула, не го открила и в приемното му семейство и по нейна молба полицията го обявила за издирване. На пристигналите в дома му полицаи обаче Антон заявил, че не знае къде е Мариян и излъгал, че не го виждал от няколко дни.

Щом разбрали за обявеното издирване обвиняемите се придвижили към столицата, а впоследствие напуснали страната през ГКПП Калотина. Двамата били обявени за общодържавно издирване и задържани при специализирана полицейска акция в Чехия. Въз основа на издадени европейски заповеди за арест те били предадени на българските власти.

В хода на досъдебното производство бяха назначени и изготвени множество експертизи – съдебномедицински, ДНК, комплексни антропологични и съдебномедицински, дактилоскопна и физикохимична.

Според вещите лица причината за смъртта на Мариян Пасков са уврежданията по тялото и главата му, довели до закрита черепно-мозъчна травма. Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.