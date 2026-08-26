Съдът в Пазарджик наложи арест на Стоян Колев, който избяга от домашния

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Районният съд в Пазарджик уважи искането на прокурор от Районната прокуратура да измени мярката на тиктокъра Стоян Колев от "домашен арест" в "задържане под стража".

На 24 август Колев избяга от дома си в Бургас, където беше под домашен арест.

Срещу него бе образувано наказателно дело от общ характер по внесен обвинителен акт за шофиране след употреба на кокаин и за хулигански прояви на АМ „Тракия" и в Съдебната палата по време на разглеждане на първоначалната му мярка за неотклонение.

Подсъдимият не се яви на съдебното заседание, като същият е с неустановено местонахождение в момента.

Освен това е установено, че той многократно е нарушавал наложената му мярка за неотклонение „Домашен арест", за която е определено да се изпълнява на конкретен адрес.

Съдът прецени, че подсъдимият Стоян Колев е нарушил драстично наложената му мярка за неотклонение „Домашен арест", като се е укрил, при което мярката следва да бъде изменена в единствено възможната по-тежка такава, а именно „Задържане под стража".

Определението подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд – Пазарджик в 7-дневен срок. Независимо от срока за обжалване, определението подлежи на незабавно изпълнение, считано от фактическото установяване на подсъдимия Стоян Колев.