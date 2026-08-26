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12 метра приливна вълна над с. Илинденци при потопа от неделя

Тони Маскръчка

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12 метра приливна вълна над с. Илинденци при потопа от неделя. СНИМКА: Фейсбук Катедра "География, екология и опазване на околната среда"

Около 12 метра е била приливната вълна над с. Илинденци, община Струмяни в неделя вечерта, когато районът буквално бе удавен при пороен дъжд и ураган. Преподаватели и студенти от катедра "География, екология и опазване на околната среда" в ЮЗУ "Н. Рилски" - Благоевград още в понеделник сутринта бяха на терен, за да видят пораженията и да направят анализ на какво се дължи този потоп.

"Височината на "приливната" вълна в следствие на образувалия се бент от дървен материал в местността Занданите (Извора) над село Илинденци", написаха във фесбук профила на катедрата и публикуваха снимки.

12 метра приливна вълна над с. Илинденци при потопа от неделя. СНИМКА: Фейсбук Катедра "География, екология и опазване на околната среда"
Затрупаната жп линия в Струмяни. СНИМКА: Фейсбук Катедра "География, екология и опазване на околната среда"
12 метра приливна вълна над с. Илинденци при потопа от неделя. СНИМКА: Фейсбук Катедра "География, екология и опазване на околната среда"
Затрупаната жп линия в Струмяни. СНИМКА: Фейсбук Катедра "География, екология и опазване на околната среда"
12 метра приливна вълна над с. Илинденци при потопа от неделя. СНИМКА: Фейсбук Катедра "География, екология и опазване на околната среда"
Затрупаната жп линия в Струмяни. СНИМКА: Фейсбук Катедра "География, екология и опазване на околната среда"

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