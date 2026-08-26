Отказаха ни и F-16, и "Грипен" втора ръка, искаме неустойка от САЩ за забавянето на новите до 2030 г.

Че доставката на вторите 8 изтребителя F-16 ще се забави до средата на 2030 г., стана ясно в средата на август след среща на Димитър Стоянов с фирмата производител "Локхийд Мартин"

САЩ са отказали на Министерството на отбраната да предоставят на България изтребители F-16 втора ръка. Същевременно от Швеция не са се съгласили да предоставят и "Грипен"-и втора ръка за родните Военновъздушни сили.

Това стана ясно по време на днешното изслушване на военния министър Димитър Стоянов в ресорната комисия в парламента. За отказите уведоми самият той. Освен това съобщи, че заради забавянето на втората осмица нови F-16, които България очаква от американската фирма "Локхийд Мартин", страната ни ще иска неустойка.

В средата на август Стоянов проведе среща с представители на фирмата производител на самолетите. Тогава на нея стана ясно, че доставката на вторите 8 F-16 ще се забави отново - този път до средата на 2030 г. По план те трябваше да започнат да пристигат у нас през 2028 г. Причината за забавянето са възникнали трудности в производствения процес, но производителите на самолетите са категорични, че срокът не е окончателен и ще направят всичко възможно производството да бъде ускорено и те да кацнат по-рано у нас.

Именно заради забавянето, за което последно се знаеше, че ще бъде до 2029 г., военното министерство започна да търси начин да удължи експлоатационния период на съветските МиГ-29, който се очаква да изтече до 2030 г. Стоянов отрече да се търси нова ескадрила от съветските самолети, а само резервни части. И обясни, че ако бъдат взети "Грипен" или F-16 втора ръка, за което той е писал до САЩ и Швеция, няма да има нужда съветските изтребители да бъдат поддържани толкова дълго.

След като стана ясно, че осигуряването на изтребители втора ръка ни е било отказано, има опасност българските ВВС да останат без самолети, с които да изпълняват бойни дежурства и air policing, каквото се изисква от страната ни като член на НАТО.

Така или иначе, България ще продължи да поддържа МиГ-29 до 2030 г., защото дотогава обучаващите се на F-16 пилоти няма да са готови да поемат пълноценно бойно дежурство, обясни преди няколко седмици Стоянов в интервю за "24 часа". Поддръжката обаче става все по-трудна поради липса на части, като във ВВС вече се принуждават да прибягват до "канибализъм" – свалят части от нелетящи изтребители, за да поддържат годни летящите самолети.

Официално нашите ВВС разполагат с 15 изтребителя МиГ-29. Реално обаче от тях летят само 6, а останалите са приземени и се ползват за източник на части за останалите. Към българските изтребители имаше интерес от страна на Украйна в началото на войната срещу Русия, но България отказа да даде самолетите, защото оставахме без собствена изтребителна авиация. Първите осем F-16 бяха получени едва през миналата година.

Един от основните проблеми, който България не може да реши със собствени сили обаче, е изтичането на ресурса на двигателите на МиГ-29. Именно затова министерството на отбраната обяви обществена поръчка за ремонт на до 10 двигателя. За целта от МО дават 17 млн. евро с ДДС (14, 2 млн. без ДДС). Срокът за оферти е 1 септември. По-рано тази година МО отново бе пуснало поръчка за двигатели за МиГ-29, но тя бе прекратена, защото така и не се намери кой да ги ремонтира. За последно българските ВВС ремонтираха двигатели в Полша през 2023 и 2024 г.

Нови двигатели за българските МиГ-29 обаче може да бъдат осигурени и от запасите на някоя от държавите в НАТО, които все още експлоатират тези съветски изтребители и имат части на склад. Още през 2023 г. обаче Словакия даде своите МиГ-29 на Украйна, за да помогнат за отбраната срещу Русия. Тогава и Полша дари 4 изтребителя от този модел на Киев и си запази ескадрила от 9 самолета.

"Нашето желание да осигурим авиацията си с резервни части до 2030 г., зависи от преговорите с Полша и Унгария, които все още не се водят. Чакаме отговор от полската страна. Трябват ни резервни части, за да можем да пазим въздушното си пространство", обясни Стоянов на депутатите.

"Настоял съм по най-бързия начин да бъде изтеглена по-рано (в производството - б.р) втората осмица, но от "Локхийд Мартин" ни обясниха, че капацитетът на завода не позволява да се изпълни по-рано поръчката", обясни Стоянов за забавянето на новите F-16. И бе категоричен, че за него като министър няма значение какъв е самолетът, стига България да може сама да пази въздушното си пространство. Напомни, че и като служебен министър през 2022 г. е пратил 7 писма със запитвания за придобиване на F-16 и "Грипен" втора ръка.

А за по-бавното усвояване на новите изтребители от пилотите, Стоянов заяви, че е сигурен, че "нашите са и по-умни, и по-способни от румънските, например", но ВВС все още нямат една от важните системи, нужни за това.

"Сигурен съм, че те могат да се справят и по-бързо от сегашното темпо, но нямаме важна система, която още се разработва. Но имам уверение, че догодина ще бъде доставена. Това е техническо изискване, затова от 2027 г. казваме, че ще извършват бойно дежурство. Ясно е, че към момента МиГ-29 са много по-добре усвоени, но за това трябва време. И съм убеден, че и F-16 ще бъдат усвоени така, когато натрупаме опит", категоричен бе министърът на отбраната.

"Искаме новите самолети да дават дежурства, но ще стане, когато са готови самолетите и авиаторите", допълни той.