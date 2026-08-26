Задържаха двама със 100 кг марихуана в Бургас

Окръжна прокуратура-Бургас задържа за срок до 72 часа две лица, обвинени в държане с цел разпространение на близо 100 килограма марихуана

Окръжна прокуратура-Бургас задържа за срок до 72 часа И.Г. и С.К. Те са обвинени за това, че са държали с цел разпространение близо 100 килограма марихуана. Обвиняемите са задържани при специализирана операция на служители от ГДБОП, проведена в гр. Несебър и в землището на гр. Царево. Подробности за реализация предоставиха пред медиите днес окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев и комисар Павел Колев – началник на отдел БОП -Бургас.

Те съобщиха, че И.Г. и С.К. са действали при силна конспиративност. Използвали са коли, който не са били тяхна собственост, включително превозни средства, наемани от търговски дружества. Прикривали са лицата си, за да не бъдат заснети от камерите, разположени по пътната мрежа.

Откритото наркотичното вещество е било разпределеното в 99 полиетиленови плика. Почти цялата марихуана е установена в лек автомобил, в които се е придвижвал един от обвиняемите. Превозното средство е било спряно от служителите на реда на пътя между Царево и Резово. Малка част от наркотика е открит и при претърсване в търговски обект в к.к. „Слънчев бряг". На същото място е открито и устройство за подводно гмуркане (подводен джет). По данни от разследването откритата в превозното средство марихуана е трябвало да бъде контрабандно пренесена през морската ни граница с Турция. Целта е била наркотикът да бъде натоварен на малка лодка, която да бъде завързана за водолаз, теглен от подводния джет, за да се пренесе марихуаната от българска на турска територия, преминавайки кратко разстояние по море.

По цени на българското съдопроизводство установеното наркотично вещество възлиза на над 1 милион евро, а в Турция тази цена би била пет пъти по-голяма – 5 милиона евро.

Предстои Окръжна прокуратура-Бургас да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" по отношение на обвиняемите.