Опитаха да прекарат 77 хил. цигари през летище "Васил Левски" - 64 пъти над лимита

Пътници са направили опит да пренесат 64 пъти над допустимото количество цигари в багажа си на летище „Васил Левски" в София. При акция срещу нелегалния пренос на тютюневи изделия, извършена след анализ на риска, митническите служители са установили общо 77 200 къса цигари и 5 кг тютюн за пушене, съобщиха от Агенция „Митници".

Тютюневите изделия са открити при проверка на ръчния багаж на шестима пътници, пътуващи с полет за Лондон. Цигарите са от различни марки, като по-голямата част от тях са били с надпис For Duty Free Sale Only.

Средно всеки от проверените е носел повече от 640 кутии цигари – количество, което надхвърля 64 пъти разрешения лимит. Пренесеният тютюн за пушене също е бил поне три пъти над допустимото количество, като ограниченията са приложими както в България, така и във Великобритания.

От Агенция „Митници" посочват, че една от причините за опитите за пренос на такива количества е значителната ценова разлика на тютюневите изделия между България и Великобритания.

Всички тютюневи изделия са задържани, а на шестимата пътници ще бъдат съставени актове за установяване на административни нарушения по Закона за митниците.

Митническите власти припомнят, че при пренасяне на цигари в личния багаж трябва да се спазва най-ниският лимит, който важи по съответния маршрут. От България към трети страни акцизни стоки могат да бъдат изнасяни в личния багаж в количества за лична употреба, които нямат „търговски характер", тоест не са в големи количества, и не са предмет на забрана или ограничение.

При влизане в Англия, Шотландия и Уелс пътниците над 17 години могат след 1 януари 2021 г. да внесат без плащане на данъци и такси тютюневи изделия и изделия за пушене в личния си багаж в следните максимални количества: 200 цигари, 100 пурети, 50 пури, 250 грама тютюн или 200 пълнители за електронни цигари.

Когато се пренасят различни видове изделия за пушене, общото количество не трябва да надвишава 100% от съответните квоти, преизчислено спрямо всеки вид изделие.

От Агенция „Митници" подчертават, че проверките за спазване на митническото законодателство при пресичането на външните граници на Европейския съюз ще продължат. Контролът обхваща всички видове транспорт, включително пътници, които напускат територията на ЕС.