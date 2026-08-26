Отпускат 9000 литра вода от държавни резерв за бедстващите в Струмяни

По искане на областния управител на Благоевград Васил Трендафилов до председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси" е предприета процедура за осигуряване на 9000 литра бутилирана питейна вода за нуждите на жителите на община Струмяни.

Областният управител и заместникът му и днес са на място в общината, където продължават действията по преодоляване на последствията от проливните дъждове и наводненията в неделя вечерта.

В синхрон с общинските власти, службите и всички ангажирани институции се работи по възстановяването на нормалното функциониране на населените места и по оказването на необходимата помощ на пострадалите хора.

И днес на терен продължава усилената работа по разчистването на входовете и изходите на населените места, отводняването на засегнати имоти и отстраняването на натрупаната земна маса, дървета и отпадъци от частни имоти и обществени пространства. Осигурена е необходимата техника, която работи и по почистването на речните корита, с цел нормализиране на оттока и предотвратяване на допълнителни рискове.

На място комисия извършва опис и оценка на нанесените материални щети. Комисията продължава обходите и събирането на необходимата информация за засегнатите имоти и инфраструктура.

Добра новина е, че електрозахранването е почти изцяло възстановено. Продължава работата по възстановяването на основния водопровод и по отстраняването на възникналите повреди по водоснабдителната инфраструктура.

В помощ на местните хора се включиха и военнослужещи от Сухопътните войски. 22-ма военни с две единици техника от състава на 3-то бригадно командване, под ръководството на старши лейтенант Валери Йотов, се включиха в действията по преодоляване на последствията от бедствието. Военнослужещите оказват съдействие на терен при разчистването и възстановителните дейности, като подпомагат институциите и жителите в най-засегнатите райони.

Продължава отстраняването на пораженията и в община Сатовча, като там също екипи на Общинска администрация описват нанесените щети. Към момента няма проблеми с електрозахранването и водоснабдяването.

Работата продължава без прекъсване. Приоритет остава безопасността на хората, възстановяването на инфраструктурата и осигуряването на необходимите условия за нормализиране на живота в засегнатите населени места.