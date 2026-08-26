РЗИ-Пазарджик: Водата след пороя в град Батак не е годна за пиене

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РЗИ-Пазарджик издаде заповед да бъде ограничено ползването на питейна вода в град Батак вследствие на пороите от понеделник. Това съобщиха от здравната инспекция.

Във връзка с обявеното бедствено положение на територията на община Батак, вследствие на наводненията, засегнали приземни етажи на жилищни имоти, на 25 август 2026 г. екип на РЗИ – Пазарджик извърши проверка на място и взе проби за изследване на питейната вода, подавана за населението на гр. Батак.

При извършените изследвания са установени отклонения по органолептични и химични показатели. В тази връзка РЗИ – Пазарджик издаде необходимите предписания и заповед за ограничаване ползването на водата за питейни нужди в гр. Батак, както и предписания за предприемане на необходимите хигиенни и противоепидемични мерки.

В гр. Пещера е извършено пробонабиране на питейна вода за анализ по химични и микробиологични показатели. Резултатите по изследваните химични показатели са в норма. Очакват се резултатите от микробиологичния анализ.

По данни на ВиК оператора и при извършената проверка на място водоснабдителната система и обектите с обществено предназначение в града не са засегнати от наводнението.

РЗИ – Пазарджик продължава да следи здравно-хигиенната обстановка и качеството на питейната вода в засегнатите населени места. За резултатите от последващите изследвания населението ще бъде информирано своевременно.

Препоръки към населението

След наводнение се повишава рискът от разпространение на инфекции, предавани по воден и контактен път, както и от хранителни заболявания. Осигуряването на безопасна вода, добрата лична и битова хигиена и безопасното съхранение и приготвяне на храната са сред най-важните мерки за предотвратяване на епидемични взривове.

РЗИ – Пазарджик препоръчва:

Водата от водоснабдителната мрежа в гр. Батак да не се използва за пиене и приготвяне на храна до получаване на указания от компетентните здравни органи. За питейни и хранителни цели да се използва бутилирана или друга вода от сигурен източник.

Да се спазва стриктно личната хигиена, като ръцете се измиват старателно със сапун след контакт с кал, наводнена вода и замърсени повърхности, след ползване на тоалетна и преди приготвяне и консумация на храна.

Да не се консумират храни и хранителни продукти, които са били в контакт с наводнена вода, кални маси или други замърсители, както и продукти с променен цвят, мирис, консистенция или нарушена цялост на опаковката. При съмнение храната да се изхвърли.

Да не се консумират неправилно съхранявани, размразени или престояли при неподходяща температура хранителни продукти, особено при прекъсване на електрозахранването.

Да се консумира предимно добре термично обработена храна, като суровите и готовите за консумация храни се съхраняват отделно.

Храните да се съхраняват в чисти и плътно затворени съдове, защитени от насекоми, гризачи и други преносители на инфекциозни агенти.

Болни лица със стомашно-чревни оплаквания да не приготвят и сервират храна за други хора.

При поява на диария, повръщане, коремни болки, температура, втрисане, изразена обща слабост или други остри оплаквания да се потърси своевременно медицинска помощ.

При рани или наранявания, които са били в контакт с наводнена вода, кал или замърсени материали, засегнатите места да се почистят и при необходимост да се потърси медицинска помощ.

Да не се допуска контакт на деца и хора без подходящо предпазно облекло с наводнени терени, локви, кални маси, отпадъци и отломки. При почистване да се използват подходящи защитни средства – ръкавици, водоустойчиви обувки и защитно облекло.