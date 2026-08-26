Стоянов: Руският правителствен самолет е прелетял на 60-70 км от "Безмер", не е шпионирал

Руският правителствен самолет Ил-76TД, който прелетя над България на 19 август е минал на 60-70 км северно от авиобаза "Безмер". Няма отклонения от зададената линия на полета на самолета, нито индикации от наши или партньорски служби, че машината е извършвала разузнаване.

Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на изслушването си в ресорната комисия в парламента, в отговор на въпрос на депутата от "Прогресивна България" Иван Димитров.

Министърът напомни, че за прелитането на самолета е имало разрешение по дипломатически път, за да подпомогне гасенето на големите горски пожари в Сърбия. Той отрече машината да е прелитала и над авиобаза "Граф Игнатиево".

"Това е единствено шум в системата, неадекватно е да се коментира как се бил отклонил специфично", допълни Стоянов.

Машината е регистрирана на Министерството на извънредните ситуации на Руската федерация (МЧС), което отговаря за гражданската защита, ликвидирането на последствията от природни бедствия и аварии, както и за пожарната безопасност. Техни самолети обаче се ползват и за правителствени нужди.

Конкретният самолет е Ил-76TД, който е тежък военнотранспортен самолет. Използва се и за гасене на горски пожари и често го наричат "воден танкер".

След навлизането в Сърбия руският самолет свали значително височината си до около 1800 метра и се насочи към Ниш. Около 21:21 часа самолетът кацна в Ниш.

"Полетът на самолета, който се използва за борба с бедствия и аварии, е с хуманитарен характер. Прелитането е извършено след заявка с нота от сръбската страна, във връзка с пожарите в Република Сърбия", заявиха от министерството на външните работи. Същевременно обаче се появиха съмнения, че полетът е бил и с шпионска цел, защото от 2012 г. в Ниш функционира и Сръбско-руски хуманитарен център, чието официално предназначение е борба с бедствия. Според разузнавателни данни на НАТО обаче центърът е маскировка на руски разузнавателен пост в Сърбия.

След като едва няколко дни по-късно американските самолети цистерни напуснаха авиобаза "Безмер", се породиха и спекулации, че причината за това е именно потенциалния руски шпионаж.

"За това ние имахме предварителна информация, просто тя нямаше как да бъде споделена с българското общество. Има темп на операцията и този темп се спазва", обясни министърът преди извънредното заседание на военната комисия вчера.

"Към момента имаме документ, с който казват, че самолетите напускат страната ни. Иначе наистина до октомври бе дадено разрешение за престоя им от парламента, но не е нужно да се гласува друго решение, с което да се прекрати пребиваването на самолетите цистерни у нас. Това, което е заявено от американската страна е, че в момента няма такова намерение - да се върнат у нас", категоричен бе Стоянов.