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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23454760 www.24chasa.bg

Обнародваха укази за назначаване на шеф на служба „Военна полиция“ и началници на щабовете на ВВС и на ВМС

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Сградата на президентството Снимка: Архив

Укази на президента за назначаването на полковник Християн Христов за директор на служба „Военна полиция“ и полковник Людмил Вълков за началник на Щаба на Военновъздушните сили са обнародвани в днешният извънреден брой на „Държавен вестник“.

Полковник Христов ще бъде назначен, считано от 19 септември т.г., а полковник Вълков –  от 1 септември. Изпълнението на указите е възложено на министъра на отбраната. 

В днешният брой на „Държавен вестник“ е обнародван и указ за назначаването на капитан І ранг Божидар Иванов за началник на Щаба на Военноморските сили, считано от 1 септември.  По-рано днес президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова удостои капитан I ранг Божидар Иванов с висшето офицерско звание флотилен адмирал на церемония на „Дондуков“ 2.

На 12 август правителството предложи на президента да издаде укази за назначаването на ръководители на Служба „Военна полиция“, Щаба на Военновъздушните сили и Щаба на Военноморските сили. Тримата предложени и към момента са на съответните позиции.

Сградата на президентството Снимка: Архив

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