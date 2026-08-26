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Все още не е намерено тялото на 58-годишния мъж, отнесен от реката в Пещера

Диана Варникова

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Придошлите води на река Стара река в Пещера отнесоха 58-годишен жител на града

Все още не е намерено тялото на 58-годишния мъж, който изчезна след наводнението на пещерския квартал "Луковица". Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Днес издирването започна от рано сутринта, като в него се включиха служители на РУ в Пещера, полицейски участък в Брацигово, екипи от ОДМВР-Пазарджик с трима водачи на служебни кучета, пожарникари от Пещера и Брацигово.

Участвали са и доброволци от Доброволното формирование Актив-112 в гр. Брацигово. Огледано е коритото на реката в района до границата между пазарджишка и пловдивска област.

Утре издирвателните действия ще бъдат подновени, като екипите ще набележат за издирване определени места с наноси и гъста растителност, които се и труднодостъпни.

Придошлите води на река Стара река в Пещера отнесоха 58-годишен жител на града

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