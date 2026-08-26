Военното министерство иска да вземе "Страйкър"-и втора ръка

Министерството на отбраната иска да вземе бойни машини "Страйкър" втора ръка за втора бригада. Това съобщи военният министър Димитър Стоянов по време на заседанието на ресорната комисия в Народното събрание.

За целта ще се прави допитване до САЩ, а идеята е да се вземат на по-ниска цена машини втора употреба. Не е ясно обаче дали МО ще получи съгласие от Щатите, след като стана ясно, че вече са отхвърлили искането ни за изтребители F-16 втора ръка.

По-рано днес парламентът прие "Страйкър"-ите да се оскъпят с близо 37 млн. долара и така общата им цена стана 1 393 140 192 долара. Според проекта на правителството причината е инфлацията. Първоначално САЩ са искали по-голямо оскъпяване на договора за бойните машини, става ясно от мотивите, с които премиерът Румен Радев предложи на парламента да одобри промяната в договора.

Искането е било за увеличение на цената на бойните машини с 59 млн. долара, увеличение на цената за поръчаните ракети "Джавелин" за бойните машини с 4 млн. долара и намаление на цената за боеприпаси с 12 млн. долара. От САЩ обаче дадоха друго обяснение - България е поискала в машините да бъдат интегрирани допълнителни технологии.

След проведени преговори България се е отказала от поръчката на 17 дрона „SkyRaider R80D" за бойните машини. Като според мотивите към правителственото решение става ясно, че военните планират да поръчат допълнително безпилотна летателна система на български производител и тя да бъде интегрирана към бойните машини. "Това ще осигури по-съвременни безпилотни летателни средства към датата на придобиване и въвеждане в експлоатацията на бойните машини", пише в мотивите на правителството. Дроновете са част от системата за разузнаване на бойните машини.

С отказването от дроновете и след преговори през юни България е намалила първоначалното американско искане за поскъпване на проекта. Според предложението на правителството сега основният договор за бойните машини ще увеличи стойността си с 44 млн. вместо с 59 млн. долара. Намалява се стойността на договора за ракети "Джавелин" до 88 млн. долара вместо първоначалните 101 млн. долара. Поръчката за боеприпаси към машините пък се намалява от първоначалните 65 млн. долара на 53 млн. долара.

През 2023 година България сключи договор за закупуването на 183 бойни машини "Страйкър" и още 15 машини за логистична подръжка. С тях трябва да бъде въоръжена една механизирана бригада. А първите комплекти за сглобяване на машините пристигнаха у нас в началото на годината. В момента в завода при Велико Търново се сглобяват 5 машини, има още 21 доставени, а скоро се очакват още 3, каза министър Стоянов.